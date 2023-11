Na de eerste en tweede Formule 1-kwalificatie in Abu Dhabi leek McLaren-coureur Lando Norris de naaste belager van Max Verstappen te worden, maar in zijn laatste vliegende ronde ging de Brit in de fout. De Engelsman reed onder de brug bij het hotel en door een drift verloor hij veel tijd, wat de 24-jarige coureur aan zichzelf wijt. "Zeker wel vier tienden [verloor ik daar]", verklaart een boze Norris, die niet vindt dat hij te hard voor zichzelf is. "Ik vocht voor P2 en eindigde op P5. Ik ben dus eerder te zacht voor me."

Met een vijfde positie staat de coureur zodoende achter onder andere zijn teamgenoot Oscar Piastri, maar dat deert hem niet. Wel zit het hem dwars dat dit de zoveelste keer is dat op zaterdag een fout gemaakt werd. "Ik ben oké, maar door een fout in de kwalificatie verloor ik een positie en dat is frustrerend. Wat ook frustrerend is, is dat ik momenteel zoveel fouten maak op zaterdag", aldus een zwaar teleurgestelde Norris. "Alle andere rondjes waren heel goed. Mijn ronde in Q1 was goed en die in Q2 ook. Ook de eerste ronde in Q3 was goed, maar daar maakte ik een klein foutje." De McLaren-man is nog aan het bedenken waardoor het foutje kon ontstaan. "Ik heb geen idee wat er gebeurde, dit is het hele weekend nog niet gebeurd. Het is gewoon frustrerend dat ik een shit-job doe op de zaterdag." Of een goede ronde in Q3 wel tot een voorste rij had geleid weet Norris wel: "Ja 100 procent, maar het is nu niet gebeurd, dus het maakt allemaal niet meer uit."

Net als alle andere coureurs heeft de Limburger bijzonder weinig tracktijd gehad. In de tweede vrije training - de enige die normaal gesproken een indicatie zou zijn voor de kwalificatie - werd door rode vlaggen twee keer lange tijd niet gereden. Norris heeft dan ook werkelijk geen idee wat de racedag voor hem gaat brengen. "Ik heb geen idee, want VT2 had veel rode vlaggen", blikt de man uit Bristol vooruit. "Ik heb nog geen ronde gereden met vijftig kilo benzine, dus ik heb geen idee. De auto was wel dit weekend heel goed in de ronden die ik heb gereden, dus we gaan het wel zien."