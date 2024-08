Na zijn zege in Miami heeft Lando Norris in Zandvoort zijn tweede Formule 1-overwinning behaald. De Brit greep zaterdag pole-position met een aanzienlijke marge van drieënhalve tienden en dat bleek een voorbode voor wat zondag zou volgen. Norris kwam net als teamgenoot Oscar Piastri slecht van zijn plek - vooral de tweede startfase vormde het probleem - en verloor derhalve de leiding aan Max Verstappen. Nadien bleek zijn race pace echter vele maten beter te zijn dan wat Red Bull Racing aan de dag kon leggen. Norris verschalkte Verstappen in ronde 18 en verdween vervolgens aan de horizon. Zijn voorsprong van 22.8 seconden is ook meteen de grootste winstmarge van het hele seizoen tot dusver.

Het zegt veel over de ommekeer dit seizoen en levert in de paddock vele gesprekken over een titelstrijd op. Met nog negen races voor de boeg bedraagt de achterstand van Norris zeventig punten, maar het kan spannend worden als hij er net zoals in Zandvoort acht per race blijft inlopen. Bovendien staan er nog drie sprintraces en een bezoekje aan Singapore op het programma, waar Red Bull in de voorbije jaren problemen heeft gekend. Desondanks wil Norris niet al te hard van stapel lopen en eigenlijk niet aan een titelstrijd denken. "Ik vecht al voor het kampioenschap sinds de eerste race van het jaar. Het is geen plotselinge beslissing nu", begint Norris zijn antwoord op een vraag van Motorsport.com.

"Ik werk het hele jaar al hard en sta nog steeds zeventig punten achter Max. Het zou behoorlijk dom zijn om nu aan zoiets [als een titelstrijd] te gaan denken. Ik bekijk het gewoon per race en blijf doen wat ik nu ook doe. Het heeft geen zin om verder vooruit te denken", aldus de runner-up uit de WK-stand. "Ik ben daar momenteel ook niet mee bezig en focus me gewoon op één race per keer. In dat opzicht is het geen vraag die mij ieder weekend gesteld hoeft te worden."

Norris: Wel de snelste, maar geen dominante auto

Norris en McLaren reageerden voor de zomerstop ook steeds ontwijkend op de vraag of ze momenteel de snelste auto van het veld hebben, maar aan die conclusie is na Zandvoort natuurlijk geen ontkomen meer. "Honderd procent. Zondag en eigenlijk het hele weekend hebben we de beste auto gehad. Ik denk dat we over het algemeen ook wel de beste auto hebben gehad, maar we hebben op geen enkel punt in het seizoen echt een dominante auto gehad. Dat geldt zelfs als je naar Hongarije kijkt. Iedereen zegt dat wel zo makkelijk, maar Max was daar alsnog erg snel. Hij had alleen geen goede race. Wij hebben meer informatie dan alle buitenstanders, daardoor kunnen wij veel feitelijkere dingen zeggen dan toeschouwers die gewoon televisie kijken en iets gokken. We hebben in algemene zin wel de snelste auto gehad en hadden misschien twee of drie races meer moeten winnen, maar dat is niet gebeurd. In die races hebben wij of heb ik het gewoon niet goed genoeg gedaan. In de zomerstop hebben we daar hard aan gewerkt door als het ware even wat afstand te nemen en voor een reset te gaan."

Tegelijkertijd blijft Norris benadrukken dat hij zich absoluut nog niet rijk rekent voor wat komen gaat. "Ja, we hebben een goede auto, en ja, we hebben sinds Miami ook goede updates geïntroduceerd. Die updates werkten meteen erg goed en de updates van dit weekend werken ook weer, maar we moeten hard blijven werken. We hebben nog een lange weg te gaan en Monza is een compleet ander circuit dan Zandvoort. We moeten de focus behouden en gewoon hard blijven werken."