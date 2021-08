Norris: "Wil niet dat mensen me alleen maar zien als grappenmaker"

Lando Norris debuteerde in 2019 in de Formule 1. Mede door zijn ontwapende karakter en grappen en grollen op de sociale media vergaarde hij al snel een grote fanschare. Beroemd zijn de vele memes die hij op Twitter postte en zijn vriendschap en dolletjes met voormalig teamgenoot Carlos Sainz leverden hilarische beelden op.

Ook vorig seizoen midden in de corona-lockdown kreeg de thuiszittende en sim-racende Norris regelmatig de lachers op zijn hand met geestige Twitch-filmpjes. Toen vorig jaar dan ook bekend werd dat de altijd goedlachse Daniel Ricciardo vanaf dit seizoen zijn nieuwe teammaat zou worden, leek een nieuw komisch duo geboren. Maar niets is minder waar. Waar Ricciardo het moeilijk heeft om bij McLaren z'n draai te vinden, lijkt ook Norris dit jaar een stuk serieuzer te zijn geworden.

De in Bristol geboren coureur, momenteel derde in het WK, is het wel eens met de observatie dat hij dit seizoen wat minder de grenzen opzoekt en wat zijn serieuze kant wil laten zien. "Ja, daar ik het wel mee eens", zegt hij desgevraagd tegen Motorsport.com. "Dat zou ik zeker zeggen. Veel van wat ik voorheen deed was gewoon proberen om een beter mens te zijn en steun te vinden bij mensen, aardig gevonden worden. Maar voor mijn eigen bestwil, wil ik niet dat mensen me alleen maar zien als een grappenmaker of als een vent die dingen niet serieus neemt. Dat is niet wie ik ben."

En dus laat Norris de grappen tegenwoordig wat meer achterwege en laat hij bewust een andere kant van zichzelf zien. "Ik wil wat toegankelijker zijn en ook door de oudere generatie gesteund worden, weet je. Gewoon een volwassen kerel die het goed wil doen, in plaats van een grappige jongen die onvolwassen overkomt en zo. Ik ben dat niet, of misschien een klein beetje, maar niet helemaal. Veel van wat ik doe is het vinden van een juiste balans. Ik wil gewoon laten zien dat ik er moeite voor moet doen, dat ik heel hard werk om beter te worden en de resultaten te halen die ik nu heb en dat soort dingen. Het komt me niet aanwaaien en ik was gewoon niet erg goed in het laten zien van die kant ervan."