Norris weet het zeker: "Ferrari pakt F1-pole in Australië"

Het Grand Prix-weekend in Australië kende een goed begin voor Lando Norris. De McLaren-coureur was in de eerste vrije training de snelste met een rondetijd van 1.18.564. Later op de middag verloor hij wat terrein en moest hij genoegen nemen met de negende tijd, twee plekken achter teamgenoot Oscar Piastri. "Ik stond niet bovenaan, dus het was niet zo goed [als VT1]", blikt Norris terug op de vrijdagse trainingen. "Maar ik had geen fantastisch gevoel in VT1. We lieten gewoon wat meer snelheid zien dan de rest, dus dat betekent helemaal niks", stelt hij. "Het is duidelijk dat Ferrari en Red Bull een heel grote voorsprong hebben. Zelfs Aston Martin staat best ver voor ons." Ondanks dat merkt Norris op dat McLaren er 'goed voor staat' in Melbourne.

Norris had net als Mercedes-coureur George Russell last van de wind en worstelde dus om in het ritme te komen in de MCL38. "Je voelt het misschien niet nu, maar op de baan maakt het een enorm verschil", legt hij uit. "Het was geen makkelijke dag, maar we hadden een relatief goed gevoel in de auto en ik denk dat we er redelijk voor staan. We hebben duidelijkere zwakheden, maar we zijn nergens consistent sterker dan wie dan ook. We verliezen in elke sector een klein beetje ten opzichte van de Ferrari's, een beetje meer in de krappe en bochtige delen zoals de laatste sector. Het is lastig, maar we zijn gewoon nergens echt sneller. We proberen gewoon de balans en dergelijke te verbeteren. We zullen alles een klein beetje beter maken."

Op basis van de eerste twee trainingen voorspelt Norris dat er een andere polesitter zal komen dan Max Verstappen, die in Bahrein en Saudi-Arabië die eerste startplek opeiste. "Ferrari staat morgen op pole", klinkt het zeker uit Norris' mond. "[Charles] Leclerc of Carlos [Sainz] staat morgen op pole. Het is al vanaf dag één duidelijk dat Red Bull en Ferrari te snel zijn voor ons, dus het heeft geen zin om naar hen te kijken. Aston Martin en Mercedes zijn een beter doel." Mercedes kende ook geen vlekkeloze dag, maar ondanks de problemen met de afstelling en de auto zelf vermoedt Norris dat Lewis Hamilton en George Russell wel over een goede auto beschikken. "Zij hebben wat fouten gemaakt, maar ik heb ook fouten gemaakt vandaag. Maar George was sneller, dus ze hebben nog steeds een goede auto", besluit de Brit.