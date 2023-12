Norris weet zeker: "Zal eerste F1-zege met McLaren pakken"

Begin dit jaar leek een zege nog heel ver weg voor McLaren, maar naarmate het seizoen vorderde werd dat steeds realistischer. Uiteindelijk zat het er niet in voor Lando Norris en Oscar Piastri, al won laatstgenoemde wel de sprintrace in Qatar. Norris wacht nog altijd op zijn eerste zege met McLaren, waar hij sinds 2019 voor uitkomt in de Formule 1. Hij kwam in de Grand Prix van Rusland van 2021 dicht in de buurt en maakte ook een punt in de Grand Prix van Groot-Brittannië van dit jaar, maar de hoogste trede van het podium heeft de 24-jarige Brit nog niet mogen bestijgen. Toch weet hij wel zeker dat hij zijn eerste zege met McLaren zal behalen. "100 procent, ja", zegt Norris in gesprek met Sky Sports. "Het gaat volgend jaar gebeuren en dan rijd ik nog voor McLaren. Ik heb het gevoel dat we dichtbij zitten."

Norris benadrukt wel dat dan alles goed moet verlopen en dat zijn team alles tot in de perfectie moet uitvoeren. "Er zijn momenten dat als het goed gaat, dat we er kunnen staan. Maar het zijn die laatste kleine beetjes die we van de auto nodig hebben, dingen die we dit jaar niet konden aanpakken. Maar ik heb het gevoel dat we in de winter wat meer kunnen aanpakken op weg naar 2024." Wat die zaken dan precies zijn? "Dingen als racetempo en bandenmanagement. Kleine dingen waar je soms overheen kijkt van buitenaf, maar als je rijdt denk je: 'Verdomme, als ik dit kleine dingetje had, zou ik constanter kunnen pushen en als ik dit had, zou ik beter kunnen racen'. Maar we weten dat sommige van die dingen volgend jaar komen, dus ik kijk er zeer naar uit."

Sterkste positie in tien jaar tijd

Daarmee klinkt Norris zeer zeker van zijn zaak terwijl hij in het laatste deel van het seizoen juist regelmatig zeer zelfkritisch klonk. De McLaren-coureur, die al 104 Grands Prix heeft gereden namens het team uit Woking, voelt echter momentum binnen het team na de ommezwaai in dit seizoen. "Ik houd er niet van om zelfverzekerd of overmoedig te zijn, zo ben ik nooit geweest", stelt Norris. "Maar ik denk het wel [dat ons team een groot jaar te wachten staat] vanwege wat we hebben. We hebben veel meer dingen die op hun plek staan en we hebben natuurlijk ook nog nieuwe jongens die hier komen werken die van andere teams komen."

"We staan er nu waarschijnlijk het sterkst voor in tien jaar tijd", vervolgt Norris. "Ik heb het gevoel dat we meer dingen hebben om naar uit te kijken voor volgend jaar. De windtunnel draait eindelijk op volle toeren en er zijn nog veel meer dingen die samenkomen, meer dan ooit. Als er ooit een moment in mijn leven is geweest, in de afgelopen vijf jaar, dat ik wat zelfverzekerder zou willen zijn, dan is het waarschijnlijk op weg naar 2024. We moeten het seizoen goed beginnen. Dit jaar begonnen we verschrikkelijk en toch sloten we het zeer sterk af. Als we het seizoen dus een klein beetje sterk kunnen beginnen, dan kan het wel eens een geweldig jaar worden."