Norris waardeert "steuntje in de rug" tijdens de kwalificatie

McLaren-coureur Lando Norris pakte zaterdagnacht op het Circuit of the Americas zijn zesde pole van 2024. De Engelsman had in het eerste deel van Q3 de snelste tijd neergezet, een late gele vlag voor de gecrashte Mercedes van George Russell voorkwam dat iemand anders een snellere tijd kon neerzetten.

Norris erkende na afloop dat hij geluk had gehad, want het leek erop dat Max Verstappen in die slotfase van Q3 op weg leek naar een veel snellere tijd en ook Carlos Sainz zat op het vinkentouw. Ook gaf Norris toe dat hij bij het ingaan van de beslissende fase van de kwalificatie totaal geen vertrouwen had in zijn auto die dit weekend in Austin niet doet wat hij wil. Dat leidde tot een zeldzame boodschap van zijn race engineer Will Joseph. Die zei over de boordradio tegen Norris dat hij "op de auto moest vertrouwen" en dat de rondetijd nog wel zou komen.

"Het is heel zeldzaam", reageerde Norris toen hem naar het moment werd gevraagd. "Hij weet dat ik normaal gesproken niet van dat soort dingen houd. Het kwam omdat ik na Q2 zei dat ik helemaal geen vertrouwen had in de auto. Ik stuiterde maar wat rond en had op dat moment geen vertrouwen om een goede ronde neer te zetten."

"Of wat ik deed nu kwam door Wills commentaar of niet – ik zou zeggen van niet anders streel ik zijn ego teveel – maar ik had het waarschijnlijk een beetje nodig", lachte Norris. "Gewoon omdat ik veel moeite had met de auto en we dit weekend een beetje van slag waren. Een klein steuntje in de rug kan soms geen kwaad."

Andrea Stella legde uit dat de boodschap niet van Joseph zelf kwam, maar dat de race engineer slechts de boodschapper was. "Will is degene die met de coureur praat, maar in dit geval bracht hij de boodschap over die hem was gegeven door Andrew Jarvis, de performance engineer", aldus de teambaas van McLaren. "De coureur, de race engineer, de performance engineer en enkele anderen werken zeer nauw samen en hebben een eigen 'taaltje' ontwikkeld met snelle verwijzingen die snel kunnen worden doorgegeven, zelfs als je een kwalificatieronde voorbereidt. De inhoud is technisch en soms ook geruststellend. Deze boodschap voegde die elementen samen."