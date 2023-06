Lando Norris had na de vrije trainingen weinig hoop op een goed resultaat in de kwalificatie. Hij begon de vrijdag namelijk met een elfde tijd, maar kwam in de tweede vrije training - waarin competitievere rondetijden genoteerd werden - niet verder dan de veertiende tijd. In de derde vrije training stond hij wel tiende, al was dat door de regen een andere sessie dan waar de teams op gerekend hadden.

In de kwalificatie maakten de McLarens indruk door beide het derde kwalificatiedeel te halen. Net als in de andere twee kwalificatiesessies maakte Norris in de slotfase van Q3 een enorme sprong en noteerde hij uiteindelijk de derde tijd, op slechts enkele honderdsten van een seconde van Carlos Sainz. Of hij verrast was door dat resultaat? "Ik zou zeggen van wel, ja", zegt Norris. "Na de eerste vrije training zeiden we nog dat dit een van onze slechtste eerste trainingen van het seizoen was qua snelheid. Om dan hier te staan, is voor ons allemaal een behoorlijk grote verrassing."

Norris legt uit dat de koelere baantemperaturen, dankzij de regen die eerder op de middag was gevallen, McLaren in de kaart speelde. "Het voelt vreemd, want ik dacht zeker niet dat ik in de top-drie zou staan vandaag. Maar ik ben erg blij dat we hier staan, het was een goede dag. Ik ben geschokt dat ik hier sta", voegt hij toe. "We hebben niet echt iets voor de auto meegenomen dit weekend. De laatste update hadden we in Baku, met de nieuwe vloer. En zelfs dat leverde niet meer performance op, het was gewoon een andere richting. We hebben niet veel grote dingen meegenomen, alleen maar kleine dingen die een klein beetje helpen."

Het zat het hele weekend dicht bij elkaar, waardoor het in de kwalificatie op de honderdsten en duizendsten van secondes neerkwam. Ook Norris merkte dat. "Het gat naar Red Bull, vanuit het perspectief van het middenveld, was minder groot dan voorheen. Haas, Alpine, Aston Martin en wij waren een beetje de verrassingen van de dag. Op een goede manier", verduidelijkt hij. "Ik ben blij, maar we hebben niet echt iets veranderd. Het is dezelfde auto waarmee we geworsteld hebben."

Op veel vlakken nog vrij slecht

Norris gaf bovendien aan dat hij op basis van de vrije trainingen 'niet had verwacht door te gaan na Q1'. Hij geeft toe dat de MCL60 'op veel vlakken nog steeds behoorlijk slecht' is, maar de aangepaste lay-out heeft volgens hem wel geholpen. "Ik voelde me goed. Ik zou niet zeggen dat we ons zó goed voelden. Zoals ik vrijdag zei: we dachten dat het moeilijk zou worden om uit Q1 te geraken. Ik weet dat we dat soms behoorlijk overtreffen en dat we het dan goed doen, maar ik denk dat dit, afgezien van Bahrein misschien, onze slechtste vrijdag van het seizoen was. Ik was echt niet zo hoopvol, maar het leek allemaal gewoon samen te komen. Ik had het gevoel dat andere coureurs meer worstelden, meer dan dat wij beter presteerden of ons ware potentieel lieten zien."

"Zoals gezegd," vervolgt Norris, "hebben we niet echt veel aan de auto veranderd. Er was dus niks wat mij meer vertrouwen gaf, er waren geen redenen dat we zo goed zouden zijn vandaag. We zijn op veel vlakken nog steeds behoorlijk slecht, maar de snelle bochten zijn altijd een van onze sterke punten geweest. De langzame bochten zijn juist het tegenovergestelde. Deze lay-out heeft ons dus geholpen, we hebben daar zeker iets meer van geprofiteerd. In de tweede vrije training ging ik al voluit door bocht 3 en bocht 9. Waarschijnlijk was ik een van de weinige jongens die dat deed, naast Red Bull. Het is een circuit waar we meer van de sterke punten kunnen laten zien. Monaco was niet zo slecht, maar we worstelen in de langzame bochten. Op dat vlak willen we grote stappen vooruit zetten."

Video: Lando Norris reageert op boordradio op P3 in kwalificatie GP Spanje