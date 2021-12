McLaren wil dat Norris zichzelf blijft bij start in Abu Dhabi

Lando Norris kwalificeerde zich zaterdag als derde voor de seizoensfinale op het Yas Marina Circuit, achter Max Verstappen en Lewis Hamilton. De McLaren-coureur zei na de kwalificatie ‘een beetje nerveus’ te zijn over dat hij zo dicht bij de titelrivalen staat. McLaren-teambaas Andreas Seidl wil echter dat Norris zijn aanpak voor de start niet verandert. “Als je te voorzichtig bent, dan kan je de natuurlijke reactie en intuïtie van anderen veranderen. Dan kan het juist gevaarlijk worden”, legt de Duitser uit.

Zelf strijdt Norris met Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz om de vijfde positie in de WK-stand. De McLaren-rijder staat momenteel zesde, vier punten achter Leclerc en 4,5 punt voor Sainz. Bij de constructeurs staat McLaren in het gevecht om de derde plek 38,5 punt achter Ferrari, terwijl er nog maximaal 44 punten te halen zijn. “Het doel is helder”, zegt Seidl. “We willen als team een goed resultaat boeken en P5 bij de rijders terugpakken met Lando.”

Norris heeft er vertrouwen in dat hij Leclerc kan passeren in de WK-stand, zonder daarbij voor controverse in de titelstrijd te zorgen. “Al hoort het wel bij racen, dat ze ook tegen anderen racen”, zegt Norris over Verstappen en Hamilton. “Wat dat betreft is het voor hen een gemakkelijk kampioenschap geweest. Ik weet zeker dat ze al veel grotere hordes hebben genomen dan om mij te passeren in de McLaren. Natuurlijk moeten we wel verstandig zijn bij het kiezen van onze gevechten.”

“Ik weet dat ik realistisch gezien tegen Ferrari strijd, maar als ik een positie kan winnen bij de start, dan doe ik dat”, vervolgt Norris over het aanvallen van Verstappen en Hamilton. “Ik moet beseffen dat ik op de langere termijn in de race niet tegen hen knok en dat zij hun eigen duel hebben. Dus misschien moet je iets meer ruimte laten en iets meer respect hebben, aangezien ze om het kampioenschap vechten. Het laatste dat ik wil, is dat er iets gebeurt. Het is eerlijk gezegd een lastige situatie om in te zitten, maar we zullen zien.”

