Lando Norris en Daniel Ricciardo zijn niet heel lekker uit de startblokken gekomen begin dit seizoen. De nieuwe MCL36 heeft een gebrek aan grip en komt tempo tekort om de teams in de voorhoede bij te benen. In Australië is er in ieder geval een eerste stap gezet in de weg naar boven. Beide heren eindigden de tweede training in de top-tien en Norris bevestigt deze positieve draai.

"Het ziet er goed uit, niet geweldig, maar het is prima. Het was onze beste vrijdag tot nu toe", steekt Norris van wal. "Ik hoop dat deze lijn zich morgen doorzet, we hebben er in ieder geval een goed gevoel bij. We hebben wel het een en ander geleerd naar aanleiding van de vorige twee Grands Prix en de geleerde zaken toegepast. Het lijkt voorlopig prima te werken."

Norris geeft ook aan dat de karakteristieken van de baan in Australië de McLaren beter liggen. In vergelijking met Bahrein zijn hier een stuk minder langzame bochten. "Ik denk dat het voor een groot gedeelte aan de baan ligt", gaat hij verder. "Maar natuurlijk moeten we nog stapjes maken. Denk hierbij aan een tiende van een seconde. Veel verbeteringen komen echter door het circuit en ik vind dit een goede zaak. Hopelijk hebben we geleerd van Bahrein en krijgen we meer circuits zoals Albert Park of Saudi-Arabië. We gaan in ieder geval de goede kant op, maar we zijn er nog lang niet."

McLaren zet ook stap qua begrijpen van MCL36

McLaren-teambaas Andreas Seidl spreekt zijn pupil wel wat tegen. Volgens de Duitser is de sterkere vorm niet helemaal te danken aan het circuit, maar begrijpt het team de auto ook beter. "Vanuit mijn perspectief is het fifty-fifty. We stonden voor zoveel uitdagingen in Bahrein", aldus Seidl. "We gingen het raceweekend in Bahrein met een bepaalde achterstand in, daarbij moesten we nog veel zaken langs die we juist in de test wilden aanpakken. We konden de geleerde lessen wel meteen toepassen in het tweede raceweekend. Dit heeft in Jeddah zeker positieve invloed gehad op de prestaties. Ik denk ook wel dat die lay-out ons beter lag, daar waren we in ieder geval competitiever."

In het McLaren Technology Centre in Woking wordt momenteel ontzettend hard gewerkt om nog meer performance uit de auto te kunnen halen. "Het belangrijkste is wel dat we nu beter begrijpen wat daar voor nodig is. We hebben een duidelijk plan over hoe we dat willen bereiken en wanneer we dat willen. Het is nu een kwestie van uitvoeren", stelt de teambaas. "Het kost tijd, waarbij geduld belangrijk is. Tegelijkertijd moet je wel ambitieus te werk gaan en upgrades zo snel mogelijk doorvoeren. Parallel daaraan proberen we uiteraard zoveel mogelijk punten te scoren met het huidige pakket."