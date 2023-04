Norris voelt druk van Piastri: "Hij pusht me tot het uiterste"

McLaren staat voorlopig nog niet waar het wil staan, al is dat niet op de coureurs af te schuiven. Met Lando Norris en Oscar Piastri heeft het Britse team een jonge en veelbelovende line-up, al hebben zij met de MCL60 dit seizoen nog weinig kunnen laten zien. In Bahrein eindigde het voor beide coureurs in mineur door problemen met de auto waarna de twee kansloos buiten de punten eindigden in Saudi-Arabië. In de chaotische Grand Prix van Australië pakten zij de eerste punten van het seizoen met de zesde en achtste plek.

In de eerste drie races van het seizoen is gebleken dat Piastri een goede match is voor Norris, die al sinds 2019 voor McLaren rijdt en sindsdien drie teamgenoten heeft gehad. Voor de renstal uit Woking is Piastri de juiste keuze geweest, stelt Norris. "Onze feedback komt waarschijnlijk wat meer overeen dan in voorgaande jaren", vergelijkt Norris de feedback van Piastri met die van Daniel Ricciardo en Carlos Sainz. "Ik denk dat dat een goede zaak is omdat we een betere dynamiek hebben, zodat de ingenieurs, de aerodynamici en de rest van het team zich daarop kunnen richten, want we willen hetzelfde. Dat geldt zowel op als naast de baan."

"Ik ga hem nu niet te veel prijzen," grapt Norris, "maar hij doet het erg goed en ik denk dat hij de auto goed begrijpt, ook al is het niet makkelijk om ermee te rijden. Hij is er tot nu toe als enige in geslaagd om Q3 te bereiken, hij pusht me tot het uiterste", aldus de lovende woorden van Norris aan het adres van zijn Australische teamgenoot.

Die kan op zijn beurt de lovende woorden waarderen en deelt deze ook uit aan Norris. "Hij is een zeer goede coureur", stelt Piastri. "Dat zie ik als ik met hem werk. Ik zie het op dezelfde manier als hij; we verwachten hetzelfde van de auto en hebben een vergelijkbare manier van werken. Het is ook goed voor het team, omdat we de ingenieurs een duidelijke richting kunnen geven!"

Piastri en Norris zijn slechts enkele maanden teamgenoten, toch heeft de 22-jarige coureur uit Melbourne al veel geleerd van zijn een jaar oudere collega. "Ik zie hoe hij omgaat met kleine details en hoe hij de debriefing aanpakt. Er zijn altijd gebieden waar ik me kan verbeteren en hem als maatstaf hebben is echt goed."

Dat de twee teamgenoten aan elkaar gewaagd zijn, is ook teambaas Andrea Stella niet onopgemerkt gebleven. "Oscar zit in de meeste bochten dicht bij Lando, maar in één bocht verloor hij een paar tienden, wat ook een goede benchmark is voor Lando. Als je teamgenoot competitief is, is hij je maatstaf. Ik denk dat we in een betere positie verkeren dan voorgaande jaren voor wat betreft de prestatiedichtheid van de rijders", aldus de Italiaan.