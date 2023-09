Norris vloekte onder helm door trage Perez in F1 Japan

Lando Norris stuitte met vijf seconden achterstand op raceleider Max Verstappen tijdens de virtual safety car op een traag rijdende Sergio Perez. De McLaren-coureur twijfelde of hij de Red Bull-rijder mocht inhalen. Hij hield in om een eventuele straf te voorkomen. Dit zorgde ervoor dat Verstappen het gat vooraan naar tien seconden kon oprekken, het zichzelf comfortabeler maakte en Norris een aantal waardevolle seconden in rook zag opgaan.

"Geen idee. Perez moet een probleem hebben gehad, lijkt me?", antwoordt Norris op een vraag van Motorsport.com over wat er op dat moment gebeurde. "Je mag alleen niet inhalen tijdens een VSC, tenzij diegene een probleem heeft. Ik wist niet of hij malheur had of dat hij me gewoon aan het ophouden was. Ik kon in ieder geval het risico van inhalen niet nemen. Hij ging zo traag. Toen de VSC eindigde zette hij de auto in de eerste versnelling en zat ik naast hem doordat hij zo traag in de rondte ging. We crashten bijna. Dus ik heb geen idee wat er precies aan de hand was."

Blij werd de McLaren-coureur er in ieder geval niet van. "Ik schold onder mijn helm. Ik vloekte nogal. Ik was zo in de war, ik wist niet wat ik moest doen. Ik verloor ook tijd richting Max. De mannen van Ferrari zaten slechts 1,4 seconde achter me, terwijl dit eerst meer dan twaalf seconden waren. Ik verloor dus een seconde of tien. Ik wist in ieder geval niet wat ik moest doen."

Duidelijkheid

Norris vindt in ieder geval dat Perez duidelijker had moeten laten zien dat er iets aan de hand was. "Als hij een probleem heeft, moet hij aan de kant en laten zien dat er iets is", vervolgt de man uit Bristol. "Dat deed hij niet en dus kon ik het risico niet nemen. Ik had geen idee. Het maakte aan het einde van de rit niet veel uit, maar het zorgde wel voor stress. Het was wel fijner geweest als ik meer druk op Max kon houden. We lagen namelijk niet ver achter. Het was frustrerend, maar de volgende keer vraag ik wel wat ik mag doen. Ik deed nu het juiste, dus het is in orde."

McLaren-teambaas Andrea Stella vond het een listige situatie, aangezien het gevaar om te worden ingehaald door iemand anders aanwezig was. "Het beïnvloedde niet het eindresultaat, maar het was vrij tricky", zegt de Italiaan. "Je ziet als coureur namelijk alleen de referentietijden. Lando zag dat hij een hoop tijd verloor ten opzichte van zijn referentietijd. Dit is altijd een kwestie van aanvoelen, want misschien kan de coureur die je ophoudt een straf krijgen, maar je kunt ook zelf onder de loep komen te liggen als je inhaalt. We deden voorzichtig. We bedachten het om te wachten en het te vragen, al verloren we daar een hoop tijd mee."

Video: Norris twijfelt achter een trage Perez tijdens F1 GP Japan