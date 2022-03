McLaren begon met hoge verwachtingen aan het Formule 1-seizoen 2022, maar kwam in Bahrein van een koude kermis thuis. De pre-season test aldaar verliep door remproblemen verre van vlekkeloos en ook de eerste Grand Prix van het jaar eindigde in een grote teleurstelling. Lando Norris en Daniel Ricciardo kwamen geen moment in de buurt van de punten en eindigden met de knaloranje bolide kleurloos als veertiende en vijftiende.

De Brit legt in de aanloop naar de Grand Prix van Saudi-Arabië de vinger op de zere plek: “Downforce. Gewoon algehele grip”, aldus de jongeling. “De balans is best wel goed, maar als de balans goed is maar je bent langzaam, dan is het heel makkelijk wat je ontbeert. Er zijn niet heel veel problemen. Het is gewoon één groot probleem, wat in de wereld der Formule 1 zeer kostbaar is: downforce. Daar hebben we op dit moment moeite mee. Dus daar moeten we aan werken.”

Verwarring na sterke test in Barcelona

De renstal uit Woking kwam tijdens de eerste test in Barcelona nog sterk voor de dag, maar zag er in Bahrein een stuk minder sterk uit. Het team krabde zich in eerste instantie achter de oren over het plotselinge verschil met de kop. Volgens Norris kwam dat vooral door progressie van anderen en stilstand bij McLaren: “Wat verwarrend was, was dat we in Barcelona sterker leken. We zijn met een redelijke auto begonnen, maar we hebben weinig progressie geboekt want de auto ging erg goed op de baan en we hadden snel onder de knie hoe we hem konden optimaliseren. Maar vanaf dat moment konden we geen nieuwe stappen meer maken. Andere teams deden dat wel en maakten grotere sprongen. Na Barcelona hadden we goede hoop, maar die verdween langzaam maar zeker toen iedereen meer uit de auto kon halen en met grotere upgrades kwam.”

Volgens het FIA-document dat voorafgaand aan het weekend in Jeddah vrijegegeven werd, heeft McLaren dit weekend geen updates aan de auto.

