Norris: “We moeten er maar aan wennen: dit is waar McLaren staat”

De verwachtingen van McLaren waren hooggespannen voor 2022, maar het team uit Woking was tijdens het eerste weekend in Bahrein nergens te bekennen. Daniel Ricciardo en Lando Norris werden zondag slechts veertiende en vijftiende in de seizoensouverture.

“Dit is waar we staan, zo simpel is het”, liet Norris na de race aan onder andere Motorsport.com weten. “We zullen hieraan moeten wennen. Na de laatste paar seizoenen hadden we hoge verwachtingen van dit jaar. Maar we hebben het op het moment gewoon niet voor elkaar. We zitten er heel ver vanaf. Niet een klein beetje. Een heel eind. We moeten uitvogelen wat er aan de hand is en oplossingen zien te vinden. Het zal volgende week echter niet ineens fantastisch gaan. We moeten er in de komende maanden achter zien te komen wat er gaande is en hoe we het kunnen verbeteren.”

Norris gelooft dat op het sommige banen wel beter zal gaan dan afgelopen weekend in Bahrein. “Ik hoop dat het niet slechter wordt dan dit. Misschien wordt het dat wel, maar laten we hopen van niet”, vervolgde hij. “We hebben nog een heel seizoen te gaan waarin we de auto verder kunnen ontwikkelen en dingen kunnen uitvogelen. Maar heel eenvoudig wordt het niet. Wanneer je eenmaal weet wat er aan de hand is, moet je gaan bedenken hoe je dat recht kan zetten, upgrades ontwikkelen en die vervolgens op de auto introduceren. Misschien dat het seizoen op een derde is voordat je het hebt opgelost, misschien dat het kampioenschap halverwege is of op driekwart. Ik heb echter goede hoop dat het niet een heel seizoen gaat duren. Ik heb vertrouwen in dit team. Ze hebben de laatste jaren laten zien dat ze grote stappen voorwaarts kunnen zetten.”

Norris houdt er dus rekening mee dat het team de eerstkomende tijd nog zal worstelen. “Ik verwacht dat we nog wel wat pijn gaan hebben. Ikzelf en het team hadden er veel meer van verwacht. Maar de realiteit is anders. We moeten hier gewend aan zien te raken. Een paar jaar geleden hebben we ook in deze positie gezeten. Ik blijf dan ook optimistisch dat het team het lek boven krijgt.”

Ergere dingen

Na een sterk 2021 is de huidige vorm van McLaren een bittere pil om te slikken. Norris: “Ik zou natuurlijk liever voor overwinningen en podiumplaatsen vechten. Als je kijkt naar waar Ferrari vorig jaar stond en waar ze nu staan, dan heeft dat team het gewoon goed gedaan. Maar ik mag nog steeds met een Formule 1-auto rijden. Er zijn veel ergere dingen in de wereld op dit moment. Je hoort mij daarom niet klagen.”

Norris weet dat hij niet meer kan doen dan het maximale halen uit het pakket dat hij heeft. “Natuurlijk doet het pijn om te weten dat je maximaal vijftiende of zestiende kan worden, ook al rijd je de race van je leven. Maar zo werkt dat nou eenmaal in de Formule 1. Het draait niet alleen om succes en op het podium eindigen, het gaat er op de eerste plaats om dat je een zo goed mogelijke job doet met wat je hebt. Dat is het enige wat ik en de engineers hier op het circuit kunnen doen.”