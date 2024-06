Lando Norris werd uiteindelijk tweede tijdens de spectaculaire race in Montreal, maar vertelt na afloop dat hij op meer had gehoopt. “We hadden de race moeten winnen en dat is niet gelukt”, vertelt de Engelsman. “Het is frustrerend. We hadden de pace, alleen tegen het einde toen het droog was niet. Het bleek dat het niet veel had uitgemaakt, maar we hadden moeten winnen, zo simpel is het.”

De eerste safety car van de race kwam voor Norris op een ongelukkig moment naar buiten. Waar de rest van het veld direct naar binnen kon voor vers rubber, moest de Engelsman een volle ronde afleggen achter de langzaam rijdende Aston Martin van Bernd Mayländer en dat hielp zijn voorsprong van twaalf seconden op Verstappen om zeep. Alsof dat niet al erg genoeg was, verloor Norris ook nog eens de leiding van de race aan de Nederlander, nadat hijzelf had gepit. “Als team hebben we het niet goed genoeg gedaan, door niet te naar binnen te gaan wanneer dat moest zodat we niet vast achter de safety car zouden zitten. Ik denk dus niet dat het een kwestie van geluk of ongeluk is. Naar mijn mening was dit niet dezelfde situatie als in Miami. Hier werd de verkeerde keuze gemaakt. Het lag niet aan de timing van de safety car. Ik had genoeg tijd om naar binnen te komen, en dat lieten we na.”

In theorie was de voorsprong van Norris groot genoeg om naar binnen te gaan en alsnog voor Verstappen terug de baan op te komen. “Dat verwijt ik mezelf en het team en het is iets dat we naderhand zullen bespreken. We zitten nu op een niveau dat we niet tevreden zijn met een tweede plaats. Het doel is om te winnen en dat is ons niet gelukt.”

Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images

Verstappen erkent geluk wél

Concurrent Max Verstappen erkende naderhand wel geluk te hebben gehad met de timing van de safety car. De Nederlander kreeg onverwachts de leiding in zijn schoot geworpen, op een vergelijkbare manier waarop hij die in Miami juist verloor. “Soms zit het mee en soms zit het tegen”, vertelt Verstappen na afloop. “Deze keer liep het voor ons goed af. In die zin staat het dit jaar nu 1-1! Dit maakt eenmaal onderdeel uit van racen.”

Ondanks dat het kwartje bij de safety car de goede kant op was gevallen, hebben Verstappen en Red Bull de race vanaf toen goed gemanaged. “Je probeert zo kalm mogelijk te zijn en goed te communiceren met de pitmuur – en zij met jou – om te vragen wat de condities zijn. Ik denk dat we als team zijnde vandaag de juiste keuzes hebben gemaakt”, aldus de drievoudig wereldkampioen.