Het was een opmerkelijk moment. Nadat Oscar Piastri zijn pitstop maakte voor een nieuw setje Pirelli-rubber dook de Australiër tegelijkertijd met zijn McLaren-teammaat Lando Norris de eerste bocht in en bij het uitgaan van deze chicane raakten beide heren elkaar. Het mag een wonder heten dat ze relatief schadevrij hun weg konden vervolgen, een dubbele uitvalbeurt had tot de mogelijkheden behoord. De stewards hadden het incident kort in onderzoek genomen, maar besloten geen straf uit te delen.

Bij het zien van de beelden was lastig vast te stellen wie de hoofdschuldige was. Voor Norris is het 'ongeluk' ook niet zo erg. "Ik denk dat hij [Piastri] last had van koude banden of iets", vertelt de 23-jarige Brit na afloop van de race tegen onder andere Motorsport.com. "Daarom had hij een beetje onderstuur. Ik probeerde genoeg ruimte te geven en denk dat het gelukt is. Het was moeilijk om te zien [of het gat groot genoeg was], maar ik liet wel een groot gat. Harde en koude banden zijn geen goede combinatie. Hij reed gewoon tegen mijn linker achterband aan, niet meer." Het tikje was volgens de Engelsman niet veroorzaakt vanwege gebrek aan onderling respect: "We geven elkaar de ruimte. Dit was gewoon pech en er gebeurde niets. Het is dus allemaal oké."

VIDEO: Het incident tussen Lando Norris en Oscar Piastri

Hevig gevecht met Albon

Na het incident met Piastri keek Norris lange tijd naar de achterkant van de Williams van Alexander Albon, waar hij tijdens de race niet langs kon. "Ik heb de afgelopen jaren vaker in deze positie gezeten", verklaart Norris. "Credits aan Alex, hij reed een goede race. Hij maakte geen fouten, wat voor mij vervelend was. We hadden goede gevechten, maar hij was wat te snel op de rechte stukken. Zelfs met DRS was ik maar twee, drie kilometer per uur sneller. Ik ben wel blij, maar dankzij de Williams konden we niet het maximale eruit halen wat erin zat."

Het gevecht met Albon was hier en daar op het scherp van de snede, waarbij Norris ook nog even op de boordradio riep dat hij buiten de baan gedrukt werd. "Ik was er naast. Ik denk dat hij me gezien had en daarom de remmen los liet en iets meer in het midden van de baan ging rijden. Als ik in bocht twee naast hem zou blijven, dan hadden we eenzelfde crash als Max en Lewis [in 2021] kunnen krijgen. Maar het was volgens mij allemaal fair."