Norris knap naar P4: “Niet verwacht dat ik kon rijden”

Lando Norris ontbrak donderdag vanwege een voedselvergiftiging op de mediadag op het Autodromo José Carlos Pace. Nyck de Vries stond klaar voor een eventuele invalbeurt bij McLaren, maar Norris was vrijdag fit genoeg om te rijden. In de kwalificatie, die onder wisselende omstandigheden werd verreden, maakte hij indruk met de vierde tijd in Q3. Norris was zelfs de snelste in Q1.

“Ik voel me nog niet heel goed en klink volgens mij ook niet heel best, maar ik voel me wel veel beter. Op donderdag had ik het heel zwaar en had ik niet verwacht te kunnen rijden. Uiteindelijk kon ik dat wel en daar ben ik blij mee”, zei Norris na de kwalificatie. Hij is blij met zijn vierde startplek. “We hebben perfect werk afgeleverd. We hadden het niet veel beter kunnen doen dan dit.”

Norris ging in Q3 als laatste naar buiten. Die sessie startte droog, maar het begon al snel te regenen. “Onze tactiek was misschien niet perfect, anderzijds: door het zo te doen hebben we misschien veel risico’s vermeden. Ik ben er echt blij mee dat we, gezien de omstandigheden op de baan, alsnog op P4 zijn gekomen”, vervolgde hij. “Kijkend naar hoe ik me voel en ons tempo, zeker met de snelste tijd in Q1, heb ik vertrouwen voor de rest van het weekend.”

In de sprintrace staat Norris voor onder meer Carlos Sainz (vijfde), Lewis Hamilton (achtste), Sergio Perez (negende) en Charles Leclerc (tiende). “Ik verwacht dat de Red Bull naar voren zal komen, net als de Ferrari’s en de Mercedes. De dingen zullen langzaam maar zeker weer normaal worden”, aldus Norris. “Misschien nog niet in de sprintrace. Ik denk dat de meeste mensen hun positie dan kunnen behouden, ik doelde vooral op zondag.”

Video: Samenvatting van kwalificatie op Interlagos