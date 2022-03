Norris verwacht te moeten duelleren met Haas in F1-seizoen 2022

McLaren was vorig jaar in een stevig duel verwikkeld met Ferrari om de derde plaats bij de constructeurs. De twee iconische renstallen waren achter Mercedes en Red Bull Racing ‘best of the rest’, en hoefden zich doorgaans niet al te druk te maken over de overige teams uit de middenmoot. Aankomend seizoen zal dat heel anders zijn, zo voorspelt Lando Norris. Niet alleen vanwege de verre van vlekkeloze start van zijn eigen team, maar ook door de progressie die andere teams geboekt hebben. Zelfs Haas, dat vorig jaar kansloos in de achterhoede spartelde, ziet er volgens de populaire Brit sterk uit.

Gevraagd naar de verwachtingen voor het aanstaande seizoen, antwoordde Norris: “Het voelt vooral als een nieuwe start. Er zijn zoveel nieuwe dingen en zaken waarmee je aan de slag moet. Qua racen denk ik dat we dit jaar wat meer tegen Mick Schumacher zullen racen, wat voor hem natuurlijk een goede zaak is. Haas ziet er sterk uit. De strijd zal toenemen. Het wordt vermakelijker en pittiger voor iedereen. De middenmoot lijkt nog dichter bij elkaar te zitten dan de afgelopen jaren het geval was.”

Problemen McLaren nog niet volledig verholpen

McLaren kampte tijdens de pre-season test in Bahrein met fikse remproblemen. De formatie uit Woking heeft voor het aanstaande raceweekend een nieuwe configuratie meegenomen, maar Norris is er niet van overtuigd dat alle problemen daarmee verholpen zijn: “We hebben redelijk wat geleerd tijdens de tests, maar niet zoveel als we hadden gewild. Je wilt alle mogelijke informatie verzameld hebben om alle problemen verholpen te hebben, maar we hebben niet alles 100 procent onder de knie. We gaan ons best doen. Er zijn nog wat dingen waarvan we moeten zorgen dat ze in eerste instantie gewoon werken. Daarna zien we wel verder. In sommige dingen heb ik veel vertrouwen, in andere dingen wat minder.”