Norris verwacht straf voor Verstappen na bijna-crash in kwalificatie

Beide coureurs waren zich aan het begin van Q3 aan het opmaken voor hun eerste vliegende ronde, toen de achterkant van de auto van Max Verstappen ineens uitbrak. De Nederlander wist de wagen echter op te vangen, maar juist op dat moment kwam Lando Norris met flink wat snelheid aangereden. De McLaren-coureur moest het gras op om een botsing te voorkomen.

Verstappen en Norris moeten om 17.00 uur lokale tijd, dan is het 10.00 uur in Nederland, bij de stewards komen vanwege het incident. De Brit rekent op een straf voor de Limburger. “Absoluut”, reageerde hij desgevraagd bij Sky Sports. Volgens Norris was ‘zeer duidelijk’ dat Verstappen probeerde te voorkomen dat hij de coureur uit Bristol hem zou passeren. “Er zijn geen regels voor wat je wel en niet mag doen. Maar wat hij deed, is iets wat je niet kunt doen. Je hebt coureurs die inhalen voor de laatste bocht. Ook al hebben we met elkaar afgesproken om dat niet te doen, doet iedereen dat toch. Maar het doet er niet toe. Hij zou in mijn situatie hetzelfde gedaan hebben. Maar ik zou niet zijn kant op hebben gestuurd als ik in zijn situatie had gezeten.”

Verstappen, die de pole-position pakte voor de Grand Prix van Japan, was zich na afloop van de kwalificatie van geen kwaad bewust. Hij zette vooral vraagtekens bij de actie van Norris. “Ik was al op het punt gekomen dat ik gas wilde geven”, zei Verstappen in de persconferentie. ”Probleem was alleen dat de banden heel koud waren en dat ik daardoor een moment had toen ik op het gas ging.” Volgens de regerend kampioen creëerde Norris juist een gevaarlijke situatie door op dat nog iemand nog iemand in te willen halen. “Als je iets meer respect hebt [voor de gentlemen's agreement] dan is er niks aan de hand. Iedereen kiest zijn positie toch al. Voor die laatste chicane probeert eigenlijk niemand meer in te halen.”

Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner versperde Verstappen Norris niet met opzet de weg. “Ik denk niet dat hij de weg voor Lando probeerde te blokkeren. Max verwachtte gewoon niemand daar tijdens een out lap”, zegt hij bij Sky Sports. “Max was zijn banden aan het opwarmen en maakte aanstalten om aan zijn ronde te beginnen. Vanaf dat punt gaan ze één voor één op het gas.”

Video: Van der Garde over het moment tussen Verstappen en Norris