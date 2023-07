De Grand Prix van Oostenrijk kende enkele spannende duels op de baan, maar er ging toch weer veel aandacht uit naar de track limits. De ene na de andere coureur ging te wijd waardoor de wedstrijdleiding uiteindelijk 1200 gevallen moest bestuderen van het vermeend overschrijden van track limits. Het zorgde voor vertraging in de einduitslag en na de race kregen acht coureurs nog tijdstraffen vanwege het overschrijden van de baanlimieten, waaronder Lewis Hamilton. Hij viel door een tijdstraf van tien seconden terug tot de achtste plek, vlak achter teamgenoot George Russell.

Hamilton kreeg tijdens de race al een tijdstraf van vijf seconden omdat hij in de laatste bocht, bocht 10, te vaak met alle vier de wielen naast de witte lijn terechtkwam. Lando Norris had goed zicht op de Mercedes en merkte op de boordradio al op dat Hamilton vaak te wijd ging en dat hij een tijdstraf zou moeten krijgen. "Ik deed als het ware liveverslag van elke bocht", zei Norris na afloop van de race tegen Sky Sports F1. "In één ronde zat hij al op vier waarschuwingen." In gesprek met de schrijvende pers ging Norris dieper in op het overschrijden van de track limits door Hamilton. Hij verweet zijn landgenoot niets, maar had wel het gevoel dat de zevenvoudig risico's nam die bestraft hadden kunnen worden. "Ik voelde het niet, ik wist het", doelt Norris op de hoeveelheid track limits die Hamilton overschreed. "Als je te wijd gaat, krijg je een straf. Maar op een of andere manier kreeg hij geen straf, dus ik ben een beetje in de war."

"Ik reed achter Lewis en heb met hem te doen, aangezien hij een auto achter zich had", vervolgt Norris. "Ik kan niet omschrijven wat hij op dat moment moet hebben gevoeld. Voor hem was het andersom, hij moest voor een snellere auto met DRS blijven en elke bocht pushen. Als je één momentje hebt of de windrichting anders is, kan je zo naast de baan komen. Het feit dat je bestraft wordt vanwege zo'n verandering midden in de bocht, is iets wreeds. Het is gewoon erg lastig. Het is makkelijk te begrijpen en van buitenaf liet het ons er een beetje knullig uitzien, maar dat is ook het leven. We moeten ons aan de regels houden."

Meer afremmen

Volgens Norris zijn de grindbakken op de exit van bocht 4 en bocht 6 ook niet voldoende, aangezien er daar nog een kleine strook gras ligt en de coureurs dus uitgenodigd worden om risico te nemen om de baanlimieten op te zoeken. De McLaren-coureur heeft zelf geen oplossing in gedachten, maar geeft toe dat coureurs allemaal in staat zijn om binnen de lijnen te blijven als ze minder risico nemen. "Als coureurs willen we daar grind hebben," doelt Norris op bochten 9 en 10, "zoals we op de exit van bocht 4 en bocht 6 hebben, maar zelfs daar worden we bestraft omdat er nog twee centimeter is om over de witte lijn te komen, zonder het grind te raken. We krijgen er een straf voor als we dat doen. Dat is in mijn optiek onnozel, we moeten daar gewoon het grind als de limiet gebruiken. Als je door het grind rijdt heb je een fout gemaakt, je wordt afgestraft. "

Norris weet dat de MotoGP ook elk jaar op de Red Bull Ring racet en dat het dus niet mogelijk is om overal grindbakken aan te leggen. "Het is niet aan mij om met een oplossing te komen, het is aan iedereen de taak om binnen de limieten te blijven." Hij geeft wel toe: "Ik weet zeker dat ik anders gepraat had als ik een straf had gekregen. In de laatste paar bochten remde ik veel meer af, maar dat kan iedereen doen. Het is niet makkelijk om te zeggen dat je even moet afremmen, zeker als je aan het pushen bent en probeert om voor iemand te blijven of tegen anderen te racen. Ik heb het gevoel dat ik dit makkelijker laat klinken dan het is en dat wil ik niet doen, maar tegelijkertijd moet je langzamer gaan als je de auto niet op de baan kunt houden."

