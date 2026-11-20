Formule 1 GP van Las Vegas

Lando Norris vertrouwt erop dat F1 ‘ons niet in gevaar brengt’ in Midden-Oosten

De McLaren-coureur zegt dat hij persoonlijk geen zorgen heeft over racen in Qatar en Abu Dhabi

Lydia Mee

Gepubliceerd: 20 nov 2026, 20:35

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Lando Norris, McLaren

Foto: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Formule 1-kampioen van 2025, Lando Norris, zegt dat hij zich geen zorgen maakt over de laatste twee races van het seizoen in het Midden-Oosten. Volgens hem zou het kampioenschap de coureurs en teams niet in gevaar brengen.

Na de race van dit weekend in Las Vegas reist het kampioenschap van 27 tot en met 29 november naar Qatar, waarna van 4 tot en met 6 december Abu Dhabi volgt.

De F1 heeft de kalender dit jaar moeten aanpassen vanwege de situatie in de regio. De Grand Prix van Bahrein is verplaatst naar Maleisië en de Grand Prix van Saudi-Arabië is geschrapt. Imola was in beeld als vervangende locatie als de laatste twee races in Qatar en Abu Dhabi niet konden doorgaan, maar het Italiaanse circuit is inmiddels afgevallen.

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Gevraagd tijdens de persconferentie voor coureurs in Las Vegas op donderdag of hij bedenkingen had bij een reis naar de regio, zei Norris dat hij ernaar uitkijkt.

"Ik kijk er gewoon naar uit. Van mijn kant is het prima. Het punt is, denk ik, dat we met een groot team reizen. Dus het gaat meer om wat de rest van mijn team ervan vindt. Voor mij is het goed", zei Norris.

De coureur van McLaren vertelde dat hij al voor het begin van de raceweekenden naar de regio reist.

Lando Norris, McLaren

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Ik heb volgende week de bruiloft van een vriend in Bahrein. Op dit moment ben ik dus van plan om daarheen te gaan en daarna door te reizen naar Qatar en vervolgens naar Abu Dhabi. Wat mij betreft is er dus geen zorg", zei hij.

"Ik geloof gewoon niet dat de sport ons in dit soort situaties risico zou laten lopen. MotoGP is er ook geweest. Van mijn kant zijn er dus geen zorgen."

MotoGP reed eerder deze maand zonder problemen in Qatar.

Norris benadrukte dat de beslissing veel meer mensen raakt dan alleen de coureurs.

"Maar ja, het draait niet om mij. Het gaat, denk ik, om veel meer mensen. Om de fans, om het teampersoneel", vervolgde hij.

Valtteri Bottas van Cadillac, die ook bij de persconferentie aanwezig was, was het daarmee eens.

"Ik ga daar zeker racen. Geen zorgen, want zoals Lando zei: als Formule 1 besluit dat we daarheen gaan, dan zouden ze dat niet doen zonder duidelijk plan of zonder te weten dat het veilig wordt", zei Bottas.

Foto's van F1 GP van Las Vegas - vrijdag





GP van Las Vegas – vrijdag, in foto’s





GP van Las Vegas – vrijdag, in foto’s





GP van Las Vegas – vrijdag, in foto’s





GP van Las Vegas – vrijdag, in foto’s





GP van Las Vegas – vrijdag, in foto’s





GP van Las Vegas – vrijdag, in foto’s





GP van Las Vegas – vrijdag, in foto’s





GP van Las Vegas – vrijdag, in foto’s





GP van Las Vegas – vrijdag, in foto’s





GP van Las Vegas – vrijdag, in foto’s





GP van Las Vegas – vrijdag, in foto’s





GP van Las Vegas – vrijdag, in foto’s





GP van Las Vegas – vrijdag, in foto’s





GP van Las Vegas – vrijdag, in foto’s





GP van Las Vegas – vrijdag, in foto’s





GP van Las Vegas – vrijdag, in foto’s





GP van Las Vegas – vrijdag, in foto’s





GP van Las Vegas – vrijdag, in foto’s





GP van Las Vegas – vrijdag, in foto’s





GP van Las Vegas – vrijdag, in foto’s





GP van Las Vegas – vrijdag, in foto’s





GP van Las Vegas – vrijdag, in foto’s





GP van Las Vegas – vrijdag, in foto’s





GP van Las Vegas – vrijdag, in foto’s





GP van Las Vegas – vrijdag, in foto’s





GP van Las Vegas – vrijdag, in foto’s





GP van Las Vegas – vrijdag, in foto’s





GP van Las Vegas – vrijdag, in foto’s





GP van Las Vegas – vrijdag, in foto’s





GP van Las Vegas – vrijdag, in foto’s





GP van Las Vegas – vrijdag, in foto’s





GP van Las Vegas – vrijdag, in foto’s





GP van Las Vegas – vrijdag, in foto’s





GP van Las Vegas – vrijdag, in foto’s





GP van Las Vegas – vrijdag, in foto’s





GP van Las Vegas – vrijdag, in foto’s





GP van Las Vegas – vrijdag, in foto’s





GP van Las Vegas – vrijdag, in foto’s

Formule 1

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