Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Formule 1 GP van Japan

Norris houdt vertrouwen: McLaren kan weer beste F1-auto bouwen

Lando Norris blijft optimistisch. Ondanks de huidige achterstand denkt de regerend Formule 1-kampioen dat McLaren de auto nog flink kan verbeteren — en zo later alsnog kan meedoen om zeges.

Erwin Jaeggi
Gepubliceerd:
Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Lando Norris blijft overtuigd van het potentieel van McLaren, ondanks een uiterst lastige start van het Formule 1-seizoen 2026. De Brit richt zich voorlopig niet expliciet op de titelstrijd, maar gelooft wel dat zijn team later dit jaar weer over de beste auto op de grid kan beschikken — en daarmee automatisch weer in de buurt van de hoofdprijzen kan komen.

Lees ook:

McLaren kende twee weken geleden in China een dramatisch weekend met een dubbele DNS, nadat in de seizoensopener in Australië al was gebleken dat een vijfde plaats achter Mercedes en Ferrari voor nu het maximaal haalbare is voor de renstal uit Woking. Toch ziet Norris voldoende aanknopingspunten om optimistisch te blijven. "De auto heeft veel potentie", stelt hij tijdens de persconferentie op Suzuka. "We zijn nog niet waar we willen zijn, maar we weten als team wat we in onze mars hebben. Dit is het uitgelezen moment om aan iedereen te laten zien uit welk hout we gesneden zijn."

"Het is ook niet zo dat we het momenteel slecht doen", voegt hij toe. "We zijn nu het derde team, maar we staan natuurlijk veel liever eerste dan derde. In de fabriek wordt dan ook hard gewerkt en er wordt al goede progressie geboekt. Bij sommige dingen kost het alleen wat tijd om ze te verbeteren. Ons doel is echter om terug te keren naar de top."

De focus bij McLaren ligt niet direct op het dichten van de puntenkloof, maar op het verbeteren van de prestaties op de baan. Norris benadrukt dat het belangrijk is om eerst weer structureel voor podiumplaatsen en overwinningen te strijden. "We kijken nog niet echt naar de achterstand in punten. Het gaat er nu eerst om dat we weer op het podium komen en vervolgens weer races winnen. De punten volgen dan vanzelf."

Het vertrouwen bij Norris komt niet uit de lucht vallen. De coureur uit Bristol verwijst naar het seizoen 2024, waarin het team een grote achterstand wist om te buigen en uiteindelijk kampioen werd. "We stonden meer dan 150 punten achter en toch wonnen we het constructeurskampioenschap", blikt hij terug. "We zullen zien hoever we ons terug kunnen vechten, maar we hebben er vertrouwen in. We hebben de afgelopen twee constructeurskampioenschappen gewonnen en vorig jaar de rijderstitel behaald doordat we de beste auto op de grid hebben gebouwd. En ik weet zeker dat we dat dit jaar ook weer kunnen doen. Het kost alleen wat tijd."

Lees ook:

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Beste reacties

Meer van
Erwin Jaeggi

Meer van
Lando Norris

Meer van
McLaren

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website

