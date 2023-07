Norris op P2: “Vertrouwen voor zowel korte als lange runs”

Er wordt in Hongarije geëxperimenteerd met een nieuw kwalificatieformat, waarbij in Q1 en Q2 alleen op respectievelijk harde en medium banden gereden mag worden en de softs pas in Q3 ingezet mogen worden. Bovendien hebben de rijders voor het hele weekend slechts elf bandensets beschikbaar, twee sets minder dan gebruikelijk. De vrijdag stond vooral in het teken van banden sparen, waardoor de uitslag van de tweede oefensessie niet heel representatief is. Zo eindigden de Red Bulls en Mercedessen niet in de top-tien.

Lando Norris noteerde in de tweede vrije training de tweede tijd, op 0,015 seconde van Charles Leclerc. “Het was eigenlijk een best positieve dag, ondanks dat het tricky was in de eerste sessie”, aldus de McLaren-coureur, doelend op de regen in VT1. “In VT2 was het vervolgens tricky omdat je zoveel wil leren, maar we hebben gezien dat de auto zich in een redelijke positie bevindt. Voor zowel de korte als lange runs hebben we vertrouwen. De balans was meteen goed, al zijn er zeker nog dingen waaraan we moeten werken om er nog meer uit te halen. Het was echter een goede vrijdag.”

Gevraagd naar de verbeterpunten noemde Norris het tempo in de langzame bochten. “Daar worstelen we nog steeds, maar er zijn hier ook snelle bochten. Daar hebben we wel het vertrouwen om te kunnen pushen en tijd te kunnen vinden. Maar in de langzame bochten hebben we iets meer moeite”, zei Norris, die zich twee weken geleden op Silverstone als tweede kwalificeerde en de race daar ook finishte achter winnaar Max Verstappen. Zijn teamgenoot Oscar Piastri bevestigde de progressie van McLaren met een derde startplek voor de Britse GP. De Australiër stevende in de wedstrijd ook af op P3, maar werd uiteindelijk vierde omdat een safety car-fase ongunstig uitpakte voor hem.

Silverstone bestaat vooral uit snelle bochten, dit in tegenstelling tot de Hungaroring. Wat Norris van het vervolg van het weekend in Hongarije moet verwachten weet hij derhalve nog niet. “Niemand lijkt mijlenver voor te liggen. De verschillen zijn klein. Dat maakt de kwalificatie niet eenvoudig, maar wel opwindend”, vervolgde Norris. “We zullen zien. We hebben er vertrouwen in dat we er goed voor staan. Het gaat erom dat we zaterdag geen fouten maken, want het is niet eenvoudig om in te halen op deze baan. We hebben een goed tempo om Q3 te bereiken. Van daaruit kunnen we verder werken.”

Video: Samenvatting van de tweede training in Hongarije