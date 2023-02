In december werd bekend dat Andreas Seidl na vier seizoenen bij McLaren de overstap maakte naar Sauber, dat vanaf 2026 verder gaat als het fabrieksteam van Audi. Voor Lando Norris kwam het nieuws dat de Duitser de renstal uit Woking zou verlaten als een verrassing. De Brit heeft echter het volste vertrouwen in de nieuwe teambaas Andrea Stella, die sinds 2019 als racing director al een aardige vinger in de pap had bij de formatie.

“Er is geen gebrek aan vertrouwen”, liet Norris maandag bij de presentatie van de nieuwe McLaren-auto voor 2023 weten aan onder andere Motorsport.com. “Want Andrea heeft bewezen zeer capabel te zijn. Hij heeft misschien een andere mindset en een andere manier van werken. Maar van alle mensen die ik ken, is er niemand beter dan hij om de rol van Andreas over te nemen.”

“Ik vind dat Andreas zeer goed werk heeft verricht bij McLaren met de veranderingen die hij in de afgelopen jaren heeft doorgevoerd”, vervolgde Norris. “Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan hoe de zaken er nu voor staan bij McLaren. Andrea heeft dus een groot gat om op te vullen, maar ik heb alle vertrouwen in zijn kunnen. Als voormalig race-engineer heeft hij bovendien een net iets andere kijk op de zaak. Hij is nog niet zo lang teambaas, maar tot dusver levert hij erg goed werk als het gaat om het zorgen voor een hoog moraal in het team en het hebben van een duidelijk plan voor hoe we onze problemen en zwakke plekken te lijf moeten gaan.”

“Van wat ik hier en daar opvang in de fabriek is hij erg snel gewend geraakt aan zijn nieuwe rol en zijn mensen erg blij met de feedback die ze van hem krijgen. Dus van een gebrek aan vertrouwen is zeker geen sprake. Ik ben erg tevreden met hoe alles ervoor staat. Ik was wel verrast toen ik hoorde van Andreas’ vertrek - ik zou liegen als ik zou zeggen dat het niet zo was - maar ik wens hem het allerbeste toe. Hij werkt nog steeds in de Formule 1, dus ik zal hem nog wel tegenkomen.”

Realistisch doel voor 2023?

Norris is realistisch genoeg om te weten dat vechten voor overwinningen er komend F1-seizoen niet in zit bij McLaren. Het team kwam vorig jaar stroef uit de startblokken met de nieuwe generatie auto’s en finishte uiteindelijk achter Alpine als vijfde bij de constructeurs. Voor het dichten van het gat met de voorhoede is meer tijd nodig.

“Het zou een succesvol jaar zijn als we een paar stappen vooruit kunnen zetten”, klonk het aanvankelijk bescheiden, toen hem gevraagd werd wat het doel is voor 2023. “We zijn ambitieus, dus dat willen we sowieso. En hopelijk hebben we een iets beter begin van het seizoen dan vorig jaar, toen we een erg moeizame start hadden.”

“We willen dit jaar graag weer vooraan in het middenveld meedoen”, werd hij daarna iets concreter. “Alpine heeft ons vorig jaar verslagen en onze plek ingenomen als eerste team achter de top-drie. En Aston Martin had ook een paar sterke races en deed het op bepaalde momenten zelfs aanmerkelijk beter dan wij. Maar wij moeten het team zijn dat voorop gaat in het gevecht achter de top-drie. Als we dit jaar in het kampioenschap op de vierde plek kunnen eindigen en het gevecht in het middenveld kunnen aanvoeren, dan mogen we tevreden zijn. We hebben heel veel werk te doen als we dat voor elkaar willen krijgen, maar het is een realistisch doel. Ik denk alleen niet dat je van ons mag verwachten dat we op dit moment de strijd aanbinden met Red Bull, Ferrari en Mercedes. We hebben nog een lange weg te gaan voordat we zover zijn…”

