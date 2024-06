Norris verslaat Verstappen voor pole-position GP van Spanje

Wie er in Barcelona met de pole vandoor zou gaan, daar viel voor aanvang van de kwalificatie geen pijl op te trekken. De verschillen in de afsluitende training waren namelijk bijzonder klein. Carlos Sainz ging in VT3 weliswaar het snelst, maar Lando Norris was slechts drie honderdsten langzamer en ook Charles Leclerc en Max Verstappen waren nog geen tiende van de snelste tijd verwijderd, terwijl George Russell op P5 ook maar anderhalve tiende trager was.

Q1: Achttien coureurs binnen een seconde

In het eerste kwalificatiedeel toonde Lewis Hamilton zich de snelste. De Mercedes-coureur kwam aan het einde van de sessie tot een 1.12.143, waarmee hij een tiende sneller was dan Max Verstappen en Charles Leclerc, die de tweede en derde tijd op de klokken brachten.

De strijd om niet bij de onderste vijf te zitten, was uitermate spannend, doordat de verschillen niet alleen bovenaan erg klein waren, maar door het hele veld. Zo zaten er in Q1 achttien coureurs binnen een seconde van elkaar. Williams-coureurs Alexander Albon en Logan Sargeant waren de enigen die meer dan een tel toegaven op de snelste tijd en behoorden met de negentiende en twintigste tijd dus tot de eerste groep afvallers. Kevin Magnussen, die de zestiende tijd noteerde, kwam slechts een halve tiende tekort om door te gaan, terwijl RB-rijders Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo met de zeventiende en achttiende tijd eveneens KO waren.

Q2: Thuisheld uitgeschakeld, beide Alpines door

Pierre Gasly imponeerde aan het begin van Q2 door een 1.12.182 te rijden, waarmee de Alpine-coureur op dat moment de rapste was en sneller dan onder anderen Sergio Pérez. Verschillende grote namen moesten toen echter nog komen. Charles Leclerc, Oscar Piastri en Lando Norris reden achtereenvolgens een nieuwe snelste tijd, alvorens Verstappen zich op P1 meldde met een 1.11.633.

In de slotfase van Q2 rukten Hamilton en Russell nog op naar de tweede en derde stek in de tijdenlijst, terwijl Pérez zich verzekerde van deelname aan Q3 door de achtste tijd te rijden. Alpine onderstreepte de goede vorm in Barcelona ondertussen door met twee auto’s door te gaan naar de laatste kwalificatiefase, dankzij de negende tijd van Gasly en tiende tijd van Esteban Ocon. Voor Fernando Alonso draaide de kwalificatie ondertussen uit op een teleurstelling door met de elfde tijd in Q2 te stranden. Valtteri Bottas, Nico Hülkenberg, Lance Stroll en Zhou Guanyu grepen eveneens naast een plek in Q3.

Q3: Vier verschillende polesitters in laatste vier races

Verstappen was de eerste die een serieuze tijd noteerde in Q3. De Nederlander kwam over de streep in een 1.11.673, waar Sainz twee tienden van verwijderd bleef. Norris reed daarop een paarse tweede sector, maar kwam aan het einde van de ronde een tiende tekort om Verstappen voorbij te gaan. Ook Hamilton en Russell slaagden er niet om aan de tijd van Verstappen te komen en sloten achter Norris aan op de derde en vierde plek in de tijdenlijst. Sainz zakte zo naar de vijfde stek in de tijdentabel, terwijl Leclerc zesde stond na de eerste runs.

Met nog een paar minuten te gaan waren alle tien coureurs terug op de baan voor een laatste snelle ronde. Oscar Piastri maakte tijdens zijn enige snelle ronde in Q3 een fout in de laatste sector en ging door het grind, waarop hij zijn ronde afbrak met als gevolg dat hij tiende was in de kwalificatie. Sainz en Leclerc reden daarna achter elkaar een nieuwe tweede tijd, waarop Verstappen zijn eigen snelste tijd verder aanscherpte door een 1.11.403 te rijden. Dit bleek niet genoeg. Norris was paars gegaan in de tweede sector en kwam uiteindelijk over de streep in een tijd van 1.11.383, waarmee hij twee honderdsten sneller was dan Verstappen en de tweede pole uit zijn carrière pakte (zijn eerste pole-position behaalde hij in 2021 in Rusland). De eerste startplek van Norris betekent ook dat er vier verschillende polesitters zijn in de laatste vier races, na Verstappen in Imola, Leclerc in Monaco en Russell in Canada.

Hamilton en Russell pakten na Norris de vlag, maar bleven steken op de derde en vierde tijd, waardoor Leclerc en Sainz naar de vijfde en zesde plek terugzakten. Gasly kwalificeerde zich daarachter als zevende. Pérez kwam niet verder dan de achtste tijd, maar gaat nog drie plekken naar achteren door een straf die hij kreeg in Canada. Ocon en Piastri, die negende en tiende waren in de kwalificatie, schuiven hierdoor nog een plek op, net als Alonso, die zondag als tiende van start gaat in zijn thuisrace.

De Grand Prix van Spanje begint zondag om 15.00 uur.

Uitslag kwalificatie F1 Grand Prix van Spanje: