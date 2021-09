Norris verrast met pole in Sochi: “Hopelijk de eerste van velen”

De 21-jarige Norris is dit jaar een van de grote uitblinkers van het Formule 1-seizoen. De McLaren-coureur was vorige maand al snel onderweg tijdens de kwalificatie op een kletsnat circuit van Spa-Francorchamps, totdat hij van de baan vloog in Raidillon. In Sochi kreeg de huidige nummer vier in de WK-stand echter een nieuwe kans om uit te blinken in lastige omstandigheden. Op een opdrogende baan hield Norris het hoofd koel en stormde hij met meer dan een halve seconde voorsprong naar zijn allereerste pole-position in de Formule 1.

“Oh man, dit voelt geweldig”, glunderde de McLaren-coureur na afloop van de kwalificatie. “Ik weet niet wat ik moet zeggen, maar wat was dit een knotsgekke kwalificatie. We waren snel onderweg en namen tegen het einde de beslissing om voor slicks te gaan. Je denkt dan niet dat je voor pole kunt gaan, totdat je hem daadwerkelijk te pakken hebt. Ik ben extreem blij en een enorm woord van dank voor het team, ze hebben het geweldig gedaan.”

De pole van Norris zorgde opnieuw voor gejuich in de pitbox van McLaren, twee weken nadat het team in Italië nog eerste en tweede werd op het circuit van Monza. Daar moest Norris nog genoegen nemen met de tweede plek achter teamgenoot Daniel Ricciardo, maar in de lastige omstandigheden op het Sochi Autodrom was de Brit zaterdag wel de sterkste: “Ik ga mezelf nu natuurlijk ophemelen, maar het was echt lastig op de baan”, blikt Norris terug op de ontknoping van de kwalificatie waarin de intermediates werden ingeruild voor slicks. “In mijn voorlaatste rondje was ik nog twee seconden langzamer. Ik had er toen niet echt het vertrouwen in dat we ons nog gingen verbeteren, maar ik hield de banden op temperatuur en bereidde me voor op dat laatste rondje. Ik nam best veel risico, maar het heeft zich uitbetaald. Hier staat een gelukkige jongen.”

“Na Monza was dit niet echt iets waar we op gerekend hadden, maar in dit soort omstandigheden kunnen we onze kans grijpen en dat is exact wat we hebben gedaan vandaag. Na Monza is dit echt de beste manier om te starten, hopelijk kunnen we het morgen weer flikken.”

Norris ziet op tegen de start

In de jacht op de overwinning zal Norris het zondag meteen bij de start al behoorlijk lastig krijgen. De sprint naar de eerste bocht is namelijk behoorlijk lang in Sochi, waardoor de McLaren-coureur flink in het nadeel zal zijn ten opzichte van de coureurs die achter hem starten en kunnen profiteren van een slipstream: “Ik kijk er niet echt naar uit”, blikt Norris vooruit op de start van de race. “Ik kijk er niet naar uit dat ik morgen voorop rijd richting de eerste bocht. Maar je weet maar nooit, we hebben de beste uitgangspositie voor de race en ik ben hier blij mee. Het is mijn eerste pole-position, hopelijk de eerste van velen. Ik ben hier echt heel erg blij mee.”

