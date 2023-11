Norris verrast door F1-sprintpole Brazilië: Ronde voelde slecht

Voor Lando Norris kwam de eerste tijd tijdens de F1-sprint shootout in Brazilië als een grote verrassing. De Britse coureur had het gevoel dat zijn snelste ronde niet snel genoeg kon zijn, maar uiteindelijk was hij net iets meer dan een halve tiende sneller dan nummer twee Max Verstappen. "Het voelde eerlijk gezegd als een van de slechtste ronden die ik ooit heb gereden", vertelt de McLaren-rijder na afloop van de sprint shootout op het circuit van Interlagos. "Ik ben dus wel een beetje verrast, maar het is een goede verrassing."

Norris doet ook uit de doeken waarom het voor hem zo'n grote verrassing was dat de ronde goed genoeg was voor P1. "Ik had de eerste bocht compleet verpest", onthult de rijder uit Bristol. "Dat was het enige, de rest voelde niet fantastisch, maar ook niet slecht." Norris geeft en passant ook aan dat de hele dag bocht één een probleem was. "Die bocht en bocht twee zijn dit hele weekend mijn vijanden. Vandaag reed ik zelfs mijn slechtste eerste bocht."

Norris moest zich tijdens de sprint shootout revancheren voor een teleurstellende kwalificatie op vrijdag. De Engelsman werd daarin zesde, terwijl hij het idee had dat een pole voor de Grand Prix op zondag mogelijk was. "We hebben gisteren goed gemaakt", vertelt een opgeluchte coureur. "Het is mijn eerste pole in een hele lange tijd, dus ik ben heel blij." De laatste keer dat we de 23-jarige McLaren-man op pole zagen is inderdaad een tijd geleden, want dat was Rusland 2021.

Verwacht zware sprintrace

Ondanks dat de McLarens op gebied van race pace er goed voor lijken te staan, kan Norris niet anders dan rekening houden met de Red Bulls die achter hem staan. "Onze pace is het hele weekend sterk en de auto is goed. We zitten dus op het goede spoor", vertelt de 23-jarige coureur. "De Red Bulls zijn altijd snel, Max is altijd snel. Het gaat dus geen makkelijke race worden, maar de pace is sterk. Willen we een kans hebben, dan moet ik alles geven."

Bekijk hier het moment dat Norris de sprintpole pakt