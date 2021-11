Achter Mercedes en Red Bull Racing vechten Ferrari en McLaren het hele seizoen al om de derde plek in het kampioenschap. Inmiddels heeft de Scuderia een voorsprong van 13,5 punten genomen in dat duel door het sterke resultaat in Mexico, maar AlphaTauri bleek daar best of the rest. Pierre Gasly legde voor de Ferrari-coureurs namelijk beslag op de vierde plek. De Fransman bracht zijn werkgever daardoor op gelijke hoogte met Alpine in de strijd om de vijfde positie in het kampioenschap. Wel kijkt AlphaTauri tegen een achterstand van 149 punten aan ten opzichte van nummer vier McLaren.

Gevraagd of AlphaTauri een ongewenste variabele wordt in de strijd van McLaren met Ferrari, zei Lando Norris: “Dat zijn ze het hele seizoen al. Er zijn veel races geweest waarin zij ver voor ons lagen, maar ook waarin ze ver achter ons reden. Ze hebben het hele jaar goede weekenden gehad en zijn erg competitief geweest.” De McLaren-coureur gaf toe dat hij verrast was door het grote verschil in het kampioenschap tussen zijn team en AlphaTauri, maar dat de dreiging van Gasly en teamgenoot Yuki Tsunoda nooit werd onderschat.

“Ik ben verrast dat ze niet in de buurt zitten van het aantal punten dat ze hadden moeten scoren bij de constructeurs, want ze hebben het hele seizoen al een competitieve auto”, vervolgt Norris. “Ze stonden er altijd bij of in de buurt. Ze doen vrijwel het hele jaar al goed mee in de kwalificaties en de races, we hebben hun dreiging ook nooit onderschat. Ze staan erbij en ze maken ons leven een stuk lastiger, en daar verdienen ze complimenten voor. Maar hopelijk staan wij er dit weekend voor.”

Ferrari licht favoriet op basis van recente vorm

In de afgelopen races is Ferrari erin geslaagd om de strijd om P3 langzaam in Italiaans voordeel om te buigen. Dat heeft het team vooral te danken aan de update van het hybride systeem van de krachtbron. Carlos Sainz en Charles Leclerc verwachten op basis van simulaties van Ferrari dat McLaren in Brazilië ietwat de overhand heeft. Norris ziet dat echter iets anders. “Ik denk dat het krap wordt, zoals altijd. Geen van ons zal elkaar overtuigend verslaan, hopelijk niet in ieder geval. Maar Ferrari is recent het sterkere team geweest, zij staan de laatste tijd consistent voor ons in kwalificaties en races. Op basis van de statistieken zet je hen ervoor, maar wij werken hard. We hebben veel van Mexico geanalyseerd. Twee jaar geleden hadden we hier een prima auto en Carlos stond op het podium. We zijn dus hoopvol en hebben er vertrouwen in dat we hier een goed weekend kunnen hebben.”