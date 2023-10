VIDEO: Norris verpulvert piepschuimenbordje tijdens VT1 Qatar Voor Lando Norris is ook de gladheid een groot obstakel. De Britse McLaren-coureur kwam net naast de ideale lijn terecht en kwam net iets naast de baan terecht. Een piepschuimenbordje kon niet meer ontweken worden en moest eraan geloven. Norris zelf kon zijn weg wel vervolgen, maar het is het volgende voorbeeld van het gladde asfalt op het F1-circuit in Qatar.