Vrijdag maakte McLaren bekend dat het contract van Lando Norris is opengebroken en met meerdere jaren is verlengd. Daar waar zijn contract nog tot en met 2025 doorliep, is de 25-jarige Brit nu in ieder geval tot en met 2027 verzekerd van een plek bij de renstal uit Woking. McLaren weet op zijn beurt dat het in ieder geval tot en met 2026 stabiliteit heeft qua coureurs, aangezien Oscar Piastri zijn overeenkomst afgelopen jaar al verlengde tot het einde van dat seizoen. Het langer vastleggen van Norris is voor McLaren ook belangrijk, doordat Red Bull Racing de afgelopen jaren regelmatig interesse in hem heeft getoond.

Dat Norris zich voor de langere termijn aan McLaren heeft verbonden, wordt door teambaas Andrea Stella gezien als een weerspiegeling van toewijding en van het vertrouwen dat beide partijen in elkaar hebben. "Ook delen we de ambitie om uiteindelijk in de toekomst weer kampioenschappen te winnen", stelt Stella. "Lando is als coureur en als persoon gegroeid sinds hij in 2017 bij McLaren kwam. Hij maakte vorig seizoen indruk en speelde een belangrijke rol in de progressie die we gedurende het jaar geboekt hebben door zeven podiums veilig te stellen met vele fantastische optredens. Samen met Oscar vormt hij een spannende line-up die een grote rol gaat spelen in onze doelstelling om richting de voorkant van de grid te komen. Ze hebben indruk gemaakt in hun eerste gezamenlijke seizoen en ik kijk ernaar uit om samen met ze hard te werken aan deze spannende reis."

Bij de onthulling van de livery van McLaren voor het F1-seizoen 2024 vertelde McLaren Racing-CEO Zak Brown al dat hij er vertrouwen in had dat het contract van Norris verlengd zou kunnen worden, ondanks de interesse die andere partijen toonden. De Amerikaan ziet de nummer zes van het afgelopen kampioenschap als een belangrijke pion om McLaren terug te laten keren aan de top. "Ik ben verheugd dat we onze relatie met Lando nog meerdere jaren zullen voortzetten. We hebben de afgelopen zes jaar een geweldige reis meegemaakt", aldus Brown. "Hij heeft geweldige toewijding en een verlangen laten zien om dit team vooruit te stuwen en McLaren weer naar het front te helpen."