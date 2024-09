Norris verklaart vroegtijdige uitschakeling in F1-kwalificatie Baku

In het weekend waarin het veel over de mogelijke teamorders bij McLaren gaat, lijken die in Baku zondag niet nodig. Lando Norris is namelijk niet uit het eerste gedeelte van de Formule 1-kwalificatie gekomen en moet zondag de race vanaf de zeventiende plek starten. Dat is voor de Brit een zeer pijnlijk resultaat, zeker nu hij zijn zinnen heeft gezet op de coureurstitel. Max Verstappen staat in die strijd eerste, maar het gat is met 62 punten en nog acht races te overbruggen. Tegenover onder andere Motorsport.com laat de hevig teleurgestelde coureur weten wat er misging.

"Ik stond niet ver achter, maar de kerel voor me crashte en ik kreeg een gele vlag [te zien]", baalt Norris. "Het gevoel was goed, maar als je aan het begin van een twee kilometer lang recht stuk moet liften, dan kan je er eerlijk gezegd heel weinig aan doen. Ik was teleurgesteld en gefrustreerd, maar ik kan er weinig aan veranderen." De verklaring is opmerkelijk te noemen, want op het moment dat hij de ronde afmaakte werd er geen gele vlag gezwaaid. De enige vlag was een witte vanwege de langzaam rijdende Esteban Ocon. Teambaas Andrea Stella legt uit dat er wel een knipperende gele vlag was te zien, maar dat het niet nodig was.

Opvallend was wel dat Norris die laatste ronde nodig had. De McLaren-coureur was tot dan toe op de zeventiende plek te vinden en had in de laatste poging de kans om alsnog door te stoten naar Q2. Dat Norris zo laag stond, was te danken aan hoe snel de baan verbeterde. De rijder uit Bristol ontkent echter dat daardoor zijn eerste ronde zo tegenviel. "De baan werd wel ietsje beter, maar het was meer de dirty air van de andere auto's wat het zo slecht maakte. De baan was zo slecht nog niet", legt hij uit.

Verwachtingen voor de race van morgen wil hij niet uitspreken. "Ik denk dat alles van de strategie afhangt, want je kan niet inhalen", stelt Norris. "Er zijn genoeg auto's in de achterhoede die zo min mogelijk vleugel gebruiken en dan maar hopen. Dat maakt het inhalen onmogelijk. De auto is wel snel genoeg en ik hoop dat het op een gegeven moment onze kant opvalt en dat ik in schone lucht kan rijden, maar het veld ligt zo dicht bij elkaar dat je vaak in de positie komt dat je niet zoveel kan doen. We gaan ons best doen, maar ik verwacht niet iets magisch - tenzij de strategie een rol gaat spelen."