Norris vergeleken met F1-kampioenen: "Zit in dezelfde categorie"

Vorige week kondigde McLaren aan dat Lando Norris zijn contract heeft verlengd. Die liep al door tot en met 2025, maar door de verlenging ligt hij nog minimaal tot en met 2027 vast bij de renstal uit Woking. Zelf zag Norris geen enkele reden om te vertrekken, maar McLaren wilde op zijn beurt ook graag met hem verder. Hoewel hij in zijn eerste vijf F1-seizoenen nog geen overwinning boekte, is het Britse team ervan overtuigd dat hij alles in huis heeft om wereldkampioen te worden. Norris beschikt volgens teambaas Andrea Stella dan ook over dezelfde eigenschappen als Michael Schumacher, Fernando Alonso en Kimi Raikkonen, met wie hij eerder in zijn F1-loopbaan samenwerkte.

"Lando hoort zeker bij die groep. Hij zit in dezelfde categorie en is van hetzelfde kampioenschapsmateriaal gemaakt. Hij heeft het talent, de mentaliteit en de werkhouding: het is er allemaal", legt Stella uit. Hij ziet bij deze grote kampioenen ook iets waarvan hij hoopt dat Norris het de komende jaren ook laat zien. "Tegelijkertijd hebben kampioenen als kenmerk dat ze altijd beter worden. Ze lijken ieder jaar weer iets te vinden. Dat is denk ik zo, omdat ze hun intelligentie en houding gebruiken en de beste mensen om zich heen verzamelen. Ze doen er alles aan om steeds beter te worden, omdat de sport steeds competitiever wordt."

De eerste signalen zijn wat dat betreft goed, erkent ook Stella. Hij stelt dat Norris tijdens zijn debuut in een F1-auto in 2018 al liet zien dat hij het natuurlijke talent heeft om het ver te schoppen in de koningsklasse, maar dat hij zich sindsdien ook sterk heeft ontwikkeld. "Hij heeft alles in huis en dat zagen we al duidelijk toen Lando in 2018 zijn eerste trainingen reed. Sindsdien is hij blijven groeien. Het is er, maar net als andere kampioenen moeten we dat ieder jaar door laten groeien. We zijn echter heel blij met Lando en we zijn toegewijd aan hem", aldus Stella.

Door Norris langer te binden heeft McLaren in ieder geval interesse van Red Bull afgeslagen, terwijl Ferrari het naar verluidt ook wel zag zitten met de Brit. Zelf oordeelt hij dat de vroegtijdige verlenging een logische keuze was gezien zijn emotionele band met McLaren en de reglementswijzigingen van 2026. "Dit is denk ik gewoon een heel goed moment, zeker doordat de komende jaren iets gekker beloven te worden doordat de contracten van alle anderen aflopen en mensen daardoor mogelijk van team wisselen. Met het oog op de nieuwe regels in 2026 is dat denk ik niet iets waar het team en ik aan willen denken, ons op willen richten of tijd aan willen besteden. Ik voel me op mijn gemak, ik ben blij met waar ik ben en het team is ook blij met mij. Het was dus een makkelijk besluit."