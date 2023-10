Na een dubbel podium voor McLaren op Suzuka is het gat naar Aston Martin in het constructeurskampioenschap gekrompen tot 49 punten. Met de huidige vorm Lando Norris en Oscar Piastri is het aannemelijk dat ze hun Britse concurrent in de resterende zes races zullen overstijgen en beslag zullen leggen op P4 in het constructeurskampioenschap. Aan zelfvertrouwen is er geen gebrek, aangezien Norris na afloop van de race in Japan er zeker van was dat ze dit voor elkaar zouden krijgen.

McLaren wordt overmoedig, meent Alonso

Aston Martin-coureur Fernando Alonso gaf op de persconferentie voorafgaand aan de Qatarese GP toe dat hun concurrent duidelijk het momentum te pakken heeft, maar zegt dat nog niks in kannen en kruiken is. “Ieder weekend zien we bij iedereen ups en downs. Zij [McLaren] waren erg sterk voor de zomerstop, in Oostenrijk en Silverstone. Ze waren op Silverstone geloof ik allebei dicht bij het podium, maar in Zandvoort stonden wij weer op het podium en hadden zij het weer lastig. Het is dus goed dat ze overmoedig zijn. Laten we kijken of we ze in Abu Dhabi kunnen verslaan”, aldus de tweevoudig wereldkampioen.

Norris laakt uitspraken van Alonso

Kort na de persconferentie wordt Norris door Motorsport.com gevraagd naar een reactie op de uitspraken van Alonso. Ietwat verbaasd, reageert de Brit: “Hij zegt dat we overmoedig worden? Hoe veel punten zijn afgelopen weekend op ze ingelopen? Best een hoop”, stelt de 23-jarige coureur. Door de tegenvallende prestaties van Aston Martin waren ze in Japan niet in staat meer dan vier punten mee naar huis te nemen, waardoor McLaren er 33 inliep.

Norris gaat verder en probeert te verklaren waarom Alonso denkt dat McLaren overmoedig is: “Tenzij zijn rekenvaardigheid achteruitgaat, wat duidelijk niet het geval is… Fernando is gewoon Fernando, hij zegt dit soort dingen altijd. Hij zet zichzelf er altijd goed op of hij zet anderen er slecht op, daar is hij heel goed in.”

Met nog zes races te gaan en een achterstand van 49 punten is het volgens Norris heel realistisch om te denken dat ze Aston Martin kunnen inhalen. “Ik denk niet dat we op wat voor manier dan ook overmoedig zijn. Ik denk dat wij de laatste zijn die ooit overmoedig gaan worden, met name ikzelf. Maar ik dacht dat we nog meer punten achterlagen. Zij hebben momenteel moeite om twee auto’s in Q3 of in de punten te krijgen, dus ik denk dat het gek is dat ze het tegenovergestelde denken. Maar hij [Alonso] is een slimme gozer, hij is zeker niet gek. Als we meer P2’s en P3’s binnenhalen, dan heb ik goede hoop dat het ons lukt”, aldus de Brit.