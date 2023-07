McLaren koos ervoor om in Oostenrijk de Formule 1-auto van Lando Norris te voorzien van een hoop nieuwe onderdelen. Zijn bolide is uitgerust met een nieuwe vloer en aangepaste sidepods. Dit terwijl teamgenoot Oscar Piastri nog even moet wachten. De aangepakte wagen bleek in handen van Norris in de vrijdagkwalificatie goed voor de vierde tijd, terwijl hij voor de sprintrace de derde startplek pakte.

De Brit behield deze positie in de sprintrace slechts drie bochten en kwam als negende aan de meet. Het leek erop dat hij in de eerste ronde gehinderd werd door de vechtende Red Bull-coureurs, maar het zat anders. De man uit Bristol wilde een touché met Max Verstappen en Sergio Perez voorkomen. Hierbij schoof de auto iets opzij en schoot in anti-stall. "Dat kostte me alles", zegt hij bij Sky Sports. "Ik schoof wat opzij, waarna anti-stall werd geactiveerd en ik veel toeren maakte. Ik weet niet waarom het gebeurde. Mijn derde bocht was prima. Het zat dicht bij elkaar, maar door dat moment verloor ik alles. De auto stond in z'n neutraal en ik moest toekijken hoe iedereen me inhaalde."

De McLaren-coureur hervatte zijn sprintrace als tiende en knokte zich een weg naar voren. Tegen het einde van de wedstrijd kwamen de naar slicks gewisselde Nico Hülkenberg en George Russell langszij. Vanaf de pitmuur werd besloten om Norris juist op intermediates te houden, dit kostte hem plekken. De 23-jarige coureur was wel blij met die beslissing. "Het was wel een lastige", gaat hij verder. "De mannen die wel van banden wisselden konden er in de laatste ronde met moeite doorheen komen. Het is zo lastig om in te schatten, al kun je er natuurlijk ook als helden uitkomen. Desondanks was ik blij met de beslissing om buiten te blijven. Stel dat er een safety car komt, dan zien de anderen er weer als idioten uit. Op deze manier lijken wij die natuurlijk. In de laatste paar rondjes verloren we twee plekken, maar eigenlijk was het in de eerste ronde al gedaan."

Video: Norris verliest derde plek in de derde bocht op Red Bull Ring