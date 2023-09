De upgrade die McLaren naar Singapore heeft meegebracht omvat onder andere nieuwe sidepods, een volledig herziene vloer, aangepaste endplates voor zowel de voor- als achtervleugel, nieuwe aerodynamica rond de halo en wijzigingen bij de achterwielophanging. Lando Norris rijdt in Singapore met het complete pakket aan updates, teamgenoot Oscar Piastri moet het dit weekend met een gedeelte ervan doen alvorens volgende week in Japan ook de rest tot zijn beschikking te krijgen.

Norris was na de vrijdagtrainingen goed te spreken over de nieuwe onderdelen op zijn auto. “Ik denk dat het een redelijke vrijdag was”, kijkt Norris tevreden terug. “Het was goed om de nieuwe onderdelen op de auto te hebben en op dat vlak ziet alles er op dit moment positief uit. Het is een mooie verbetering ten opzichte van wat we hadden. Volgens mij doen ze alles wat ze behoren te doen, dus het team heeft goed werk verricht met de upgrade. Volgens mij hebben we een aardig tempo. We zijn dan misschien niet zo snel als Ferrari, maar we lijken wel voor een goede positie mee te kunnen vechten.”

Teambaas Andrea Stella sprak van een ‘soepele’ eerste dag in Singapore. “We hebben ons volledige programma, dat vooral gericht was op het testen van de nieuwe aerodynamische onderdelen en het begrijpen van de banden, weten af te ronden”, zegt hij. “Wat betreft de krachtsverhoudingen hier, een aantal auto’s lijkt hier redelijk snel te zijn, maar we zullen ons best doen om ook in de mix te zitten voor goede punten.”

Oscar Piastri sloot de vrijdag op het Marina Bay Street Circuit af met de vijftiende tijd. ”Veel geleerd”, laat de rookie over zijn dag weten. ”Het is een lastig circuit en volgens mij hebben we nog wat werk te doen aan de auto, maar ook aan mijn rijden. Ik heb absoluut al veel geleerd, maar we hebben ook nog veel om naar te kijken voor morgen.”

