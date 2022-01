Waarom Norris zich graag uitspreekt over mentale problemen in F1

Lando Norris lijkt een goedlachse jongeman van 22 jaar oud te zijn, maar schijn bedriegt af en toe. Afgelopen jaar vertelde de Brit openhartig over de mentale problemen waarmee hij kampte in 2019, toen hij als 19-jarige debuteerde in de Formule 1. Daarmee werd hij een van de weinige atleten die zich daar openlijk over durfde uit te spreken. Dat dankt hij voor een groot deel aan zijn fans en volgers, die hem gesteund hebben om daar openlijk over te praten. Bovendien is Norris blij dat hij anderen aan het denken heeft gezet en mensen mogelijk het laatste zetje heeft gegeven om er ook over te praten.

“Ten eerste ben ik blij dat meer en meer mensen zich erover uitspreken. Ik realiseer me dat zij hiervan gaan profiteren, maar anderen ook”, wordt Norris geciteerd door F1.com. “Ik denk dus niet dat er nadelen aan kleven als je dat doet: het gaat jezelf helpen beter te worden en als je veel volgers of kijkers hebt, gaat het ook helpen voor mensen die het ook moeilijk hebben. Bovenal ben ik blij en trots om onderdeel te zijn van de groep mensen die het geaccepteerd hebben en het vertrouwen hebben om zich erover uit te spreken. De belangrijkste invloed om mij hierover uit te spreken kwam van mijn fans, mijn volgers. Ik hintte er de eerste keren wel eens naar, voordat ik mezelf er publiekelijk over uitsprak. Enkelen zeiden dat het hen hielp en welke impact het op ze had – en de impact die ik op duizenden mensen kan hebben is enorm.”

Zijn fans op social media hebben Norris enorm gesteund na het openlijk uitspreken over zijn mentale problemen. Die reactie heeft de McLaren-coureur ook zekerder van zijn zaak gemaakt dat jezelf uitspreken over dergelijke kwesties uitsluitend een positieve impact kan hebben. “Het is echt geweldig om te zien hoeveel je enkele andere mensen ermee kan helpen, afgaande op de berichten die ik kreeg dat ik mensen hielp of dat ze zich hierdoor beter gingen voelen. Hoe meer ik dat zag, hoe meer ik me realiseerde welke impact ik kan hebben doordat ik in de F1 zit, met de volgers en de fanbase die ik heb. Daarom dacht ik dat het beter was om me vaker publiekelijk uit te spreken, om te proberen zoveel mogelijk mensen te helpen.”

Inmiddels is McLaren een samenwerking begonnen met Mind, een goed doel dat zich inzet voor mentale gezondheid. Norris zelf haalde tijdens de Britse GP nog geld op voor een soortgelijk goed doel genaamd Our Frontline door met een speciaal helmontwerp aan de start te verschijnen.