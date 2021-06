Norris twijfelt over podiumkansen: “Red Bull en Mercedes sneller”

De Red Bull Ring lijkt een circuit te zijn waarop Lando Norris goed uit de voeten kan. Vorig jaar stond hij in de openingsrace van het seizoen op het podium met een derde plaats, nadat hij een uitstekende slotfase van de race afwerkte. In de GP van Stiermarken kwam hij vervolgens als vijfde over de finish, nadat hij in de laatste ronde opnieuw toe wist te slaan. Dit jaar begint het Oostenrijkse tweeluik met de Stiermarkse GP en Norris mag die race vanaf de derde positie aanvangen. In de kwalificatie noteerde de McLaren-coureur de vierde tijd, maar door de gridstraf van Valtteri Bottas schuift hij nog een plekje op.

“Het was heel leuk. De auto was goed”, concludeerde Norris na afloop van de kwalificatie bij Sky Sports F1. Vooral in de kwalificatie is de Red Bull Ring in zijn ogen een circuit om van te smullen. “Ik denk dat dit een van de leukste circuits is om op te rijden in de kwalificatie. Niet omdat er veel gebeurt, maar omdat de snelle bochten leuk zijn en het voelt snel. Je bent tegen het eind van de ronde een beetje buiten adem. Het is goed om morgen op P3 te staan, het verrast mij een beetje maar ik ben er wel heel blij mee.”

Regen op zondag? Liever niet

Norris had zelf dus niet verwacht op P3 aan de race te mogen beginnen. De vraag is nu of de jonge Brit dat ook vast kan houden in de race. “Dat zou heel mooi zijn, maar we weten dat beide Red Bulls en beide Mercedessen in de basis veel sneller zijn dan wij. Dat geldt vandaag [in de kwalificatie] misschien niet, maar ik denk dat ze een betere auto hebben voor de race”, houdt Norris een grote slag om de arm. Hij verwacht dat er enkele onverwachte dingen moeten gebeuren om tot een podium te komen. “We kunnen echter goede punten scoren. Vorig jaar was eigenlijk een soortgelijk verhaal. Toen startten we vanaf P5, P6. We kunnen er in het begin staan en als er safety cars, fouten van coureurs en straffen zijn, dan zijn we in staat om te kapitaliseren.”

Zo is er de dreiging dat het voor of tijdens de GP van Stiermarken gaat regenen op de Red Bull Ring. Dat zou Norris en McLaren een extra kans op kunnen leveren, maar de nummer vier in het wereldkampioenschap heeft liever dat de weergoden zich zondag niet met de race bemoeien. “Eerder deze week hoopte ik op regen omdat ik het lastig had, maar ik heb een aantal verbeteringen doorgevoerd. Daardoor start ik vanaf P3. Ik hoop eigenlijk dus dat het droog blijft, want dat zou ons goed uitkomen. Het zou lastiger zijn om in te halen, maar het kan beide kanten op vallen. We kunnen zelfs nog beter scoren als het regent en andere coureurs fouten maken, maar het kwartje kan naar beide kanten vallen.”