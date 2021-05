Twee weken geleden pakte Lando Norris op Imola zijn eerste podiumplaats van het F1-seizoen 2021, maar op de vrijdag in Portimao verliep het allemaal nog niet zo soepel voor de jonge Brit. Hij sloot de tweede training af op de twaalfde positie, nadat hij in VT1 de achtste tijd reed. Belangrijker is echter dat Norris’ gevoel in de auto niet zo goed is als bij de GP van Emilia-Romagna. Naar eigen zeggen was de balans van de MCL35M nog niet tiptop en dat zorgt voor twijfels over de mogelijkheden om Q3 te bereiken in de kwalificatie op zaterdag. Daarvoor is volgens Norris een behoorlijke stap voorwaarts nodig.

“Veel rijders maakten fouten, inclusief ikzelf. Het is dus niet makkelijk om een goede ronde aan elkaar te knopen”, begon Norris zijn verhaal na afloop van de vrije trainingen. “Er is niet één specifieke ronde waarin de banden goed zijn, ze blijven hier twee tot drie ronden goed. Het is dus iets anders en het is lastig. De balans van de auto is misschien niet zo goed als de vorige weekenden. We hebben dus nog werk te doen voordat we erop kunnen vertrouwen dat we in de top-tien staan. Daar vertrouwen we op dit moment nog niet op, maar dat is wel belangrijk als je Q3 wilt halen. Het is dus iets zwaarder dan we verwachtten en wilden. Maar we hebben vannacht nog om te proberen verbeteringen door te voeren voor de kwalificatie.”

Wat voor extra twijfel zorgt over het kunnen bereiken van Q3, is het feit dat Alpine een sterke indruk maakte tijdens de tweede oefensessie in Portugal. Fernando Alonso en Esteban Ocon sloten de sessie af op P5 en P6, waarmee ze beide McLarens achter zich hielden. “De laatste races hadden we steeds een groot gat naar Alpine, maar dit weekend lijken ze veel competitiever”, constateerde Norris dan ook. “Dat maakt het veel moeilijker in de race, maar ook om in Q3 te komen. Het zijn toch twee extra auto’s waartegen wij racen. Het is dus spannend, maar het maakt het lastiger en krapper dus het wordt zwaar.”

Meer vertrouwen voor Ricciardo

De vrijdag zorgde dus voor enige twijfels bij Norris. Aan de andere kant van de McLaren-garage hield Daniel Ricciardo een beter gevoel over aan zijn vrijdag. De goedlachse Australiër stelde na de trainingen dat hij een stap heeft gezet qua vertrouwen in de auto, mede door zijn werk in de simulator. “De auto neigt ernaar om een andere techniek en stijl te belonen. Dat geldt voor het insturen tot de manier waarop je remt en weer op het gas gaat. Het is een beetje uniek”, analyseert Ricciardo. “Daaraan heb ik in de simulator gewerkt en vandaag probeerde ik dat hier te laten zien. Ik dacht al dat het eraan zat te komen. Het is denk ik ook natuurlijk dat je meer vertrouwen krijgt, ook met de manier waarop de auto glijdt en beweegt.”