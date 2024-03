Norris: Twee grote stappen nodig om Ferrari en Red Bull F1 bij te halen

Na de tweede seizoenshelft van 2023 werd er voor de seizoensopener in Bahrein veel verwacht van McLaren. Het team van Lando Norris en Oscar Piastri was in de laatste races van 2023 de grootste uitdager van Red Bull Racing, maar kon die rol bij de start van het nieuwe seizoen nog niet waarmaken. In de kwalificatie kwam McLaren nog snelheid tekort en in de race kwamen Norris en Piastri amper in beeld. Richting de slotfase was er meer aandacht voor de coureurs in de papajaoranje MCL38, aangezien Norris de druk opvoerde bij George Russell. Norris moest echter genoegen nemen met de zesde plek, Piastri werd achtste achter Lewis Hamilton.

Na deze race concludeert Norris dan ook dat McLaren nog een lange weg te gaan heeft om in de buurt te komen van Red Bull en Ferrari. "Er zit nog een grote stap tussen ons en Ferrari op een circuit als dit en dan nog een stap van Ferrari naar Red Bull", maakt de Brit de uitdaging voor McLaren duidelijk. "We moeten nog twee grote stappen zetten, maar het zou al goed zijn om te beginnen met één." Norris is optimistisch dat er dit jaar een stap gezet kan worden. "Naar Ferrari? Ja. Op sommige circuits zullen we dat doen, op sommige circuits niet."

Red Bull domineerde de race in Bahrein. Max Verstappen won met 22 seconden voorsprong, teamgenoot Sergio Pérez werd tweede. Zijn voorsprong op Carlos Sainz was met 2 seconden echter relatief klein, iets wat Norris nog hoop biedt. Of Red Bull in zijn ogen van een andere planeet komt met de RB20? "Nee, dat was niet het geval. Carlos zat er niet ver achter. Ik weet dat Red Bull op racetempo erg goed is en op dit circuit moet je goed op je banden letten omdat het zo ruw is. Ze staan duidelijk voor, dat staat vast. Kijk je naar de kwalificatie, dan liggen ze niet zo duidelijk voor. Charles [Leclerc] had de snelste ronde", doelt Norris op zijn ronde in Q2, die goed genoeg geweest was voor de pole. "Dus misschien kunnen zij wel het gevecht aangaan."

McLaren-teambaas Andreas Stella stelt dat Ferrari en Mercedes 'binnen handbereik' zijn, maar wil tegelijkertijd nog niet te hard van stapel lopen. "Het gat naar Max is niet per se het voornaamste waar we naar kijken. Ik kijk meer naar het gat naar Mercedes en Ferrari. Zij lijken binnen handbereik. We zullen wel zien waar we staan in Jeddah", doelt de Italiaan op de komende race. "De lay-out van dat circuit zou onze auto beter moeten liggen." Volgens Stella zal er pas na die race een duidelijker beeld zijn van de onderlinge verhoudingen. "We hebben Mercedes, dan Ferrari, dan Sergio Pérez en dan Max. Er zitten nog enkele stappen tussen de zege, maar die stappen zijn niet al te groot. Dat is het bemoedigende wat we in ons achterhoofd moeten houden na deze race."