Formule 1 Wintertest Bahrein II

Norris tempert titelambities: "Nieuw seizoen, nieuwe uitdagingen"

Lando Norris waarschuwt dat McLaren in 2026 niet vanzelfsprekend zal domineren. De wereldkampioen kwam donderdag in actie in Bahein en constateert: "We zitten er nu net iets naast."

Mike Mulder
Gepubliceerd:
Lando Norris, McLaren

Volgens de regerende wereldkampioen Lando Norris beschikt McLaren voorlopig nog niet over het long run-voordeel waarmee het vorig jaar zo succesvol was. Het team uit Woking won vorig jaar zowel de constructeurs- als de rijderstitel na een dominant seizoen. Met de ingrijpende reglementswijzigingen van dit seizoen lijken de kaarten echter opnieuw te zijn geschud.

"Op basis van wat we nu zien: nee", zei Norris in Bahrein toen hem werd gevraagd of McLaren opnieuw zo’n voordeel heeft. "Vorig jaar hadden we echt een pace-voordeel. In de race konden we bijna rustiger rijden", legde de wereldkampioen uit. "Alles werkte gewoon beter en daardoor konden we sneller rijden. Op dit moment zitten we er net iets naast. Om het racetempo van sommige anderen te evenaren, moeten we meer pushen, en dan krijgen we meer bandenslijtage."

De Brit benadrukte dat niet alles negatief is. Sommige sterke punten van 2025 blijven volgens hem intact, maar er is nog veel werk nodig om de auto in het juiste afstelvenster te krijgen. "De auto werkte vorig jaar heel goed. Het was lastig te begrijpen waarom, maar hij werkte. Nu zitten we nog in een heel vroeg stadium met deze auto. We blijven analyseren", bleef Norris optimistisch.

"Natuurlijk zou ik het geweldig vinden als we weer dat voordeel hebben, want zelfs na een slechte kwalificatie wisten we dat de zondag goed zou worden, dat gaf altijd vertrouwen." Nu is de situatie anders en dus moeten de handen uit de mouwen worden gestoken. "Het team werkt hard aan alles: racetempo, bandentemperatuur, noem maar op. Maar op dit moment moeten we op de meeste vlakken verbeteren."

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Norris veroverde vorig jaar zijn eerste wereldtitel na een intense strijd, waarin hij uiteindelijk teamgenoot Oscar Piastri en Max Verstappen achter zich hield. Gevraagd of hij druk voelt om zijn titel te verdedigen, bleef hij nuchter. "Ik zou het graag doen. Maar het is een nieuw seizoen met nieuwe uitdagingen. Het is niet zo simpel als doorgaan waar we gebleven waren."

'Op basis van wat we zien, moeten we de auto behoorlijk verbeteren als we met vertrouwen aan de eerste race willen beginnen", concludeerde Norris. "Maar ik voel me goed, beter dan ooit. Het winnen van de titel vorig jaar heeft me vertrouwen gegeven. Ik weet nu dat ik het kan, dus ik geloof dat ik het opnieuw kan doen."

Formule 1
56

Deel of bewaar dit artikel

