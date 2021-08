Norris teleurgesteld: “Had makkelijk om pole kunnen vechten”

Lando Norris maakte een uitstekende indruk tijdens de kletsnatte kwalificatie op Spa-Francorchamps door in Q1 en Q2 de snelste tijden te rijden. Voor de start van Q3 verslechterde de weersituatie en Norris werd daarvan het slachtoffer. Bij het aanzetten voor zijn eerste getimede ronde gleed de McLaren-coureur in de combinatie Eau Rouge-Raidillon van de baan, wat resulteerde in een stevige klap met de bandenstapels. Zodoende eindigde hij de sessie op de tiende positie, terwijl hij ter controle naar het ziekenhuis werd overgebracht. Na onder meer een röntgenfoto van zijn elleboog kreeg Norris echter groen licht van de doktoren om zondag van start te gaan tijdens de GP van België.

Ondanks het ongeluk voelde Norris zich zaterdagavond relatief goed. “Ik heb me wel eens beter gevoeld, maar ik ben in orde. Alles doet natuurlijk een beetje pijn, want het was een behoorlijke impact”, vertelde de 21-jarige Brit. “Mijn lichaam is flink door elkaar geschud, maar verder ben ik oké. Ik ben er klaar voor om zondag te racen. En ik wil eigenlijk nu al terugkeren op het circuit, want het eindigde niet zoals ik wilde.”

Onder meer Sebastian Vettel gaf aan dat het eigenlijk te nat was om Q3 op een verantwoordelijke manier van start te laten gaan. “Het was denk ik tricky om in Q3 naar buiten te gaan, want zelfs in de out-lap zei ik hoe nat het was en vond ik dat de sessie gestopt moest worden. Ik had behoorlijk last van aquaplaning. Het was een moeilijke situatie, want hoe hard wil je pushen en in hoeverre laat je het lopen?”, constateerde Norris. Hij concludeert dat hij te veel risico nam voor de omstandigheden van dat moment. “Natuurlijk voel ik me daar slecht over, want het ging heel goed, de auto was uitstekend en Q1 en Q2 verliepen extreem goed. Ik denk dat ik relatief gemakkelijk voor pole had kunnen strijden, maar nu heb ik het team veel werk gegeven. Een lange nacht, maar ik kan er nu niet veel meer aan doen.”

"Op Spa kan van alles gebeuren"

Door de gridstraf van Valtteri Bottas schoof Norris op naar de negende startpositie, maar inmiddels is duidelijk dat hij een nieuwe versnellingsbak nodig heeft. Daardoor gaat de McLaren-coureur in ieder geval vijf plaatsen terug op de grid. In de loop van zondagochtend komt er meer duidelijkheid over de toestand van de krachtbron. In principe hoeft dat geen extra straf op te leveren, want Norris kan terugvallen op zijn motor uit de GP van Hongarije. Echt zorgen over zijn startpositie maakt hij zich niet. “Op Spa kan van alles gebeuren. We waren duidelijk snel, de auto was prettig te besturen. Dit zijn leuke omstandigheden om in te rijden, hoewel dat op het einde misschien niet gold. Q1 en Q2 waren ook al uitdagend, maar daar houden wij van als coureurs. Hopelijk is de situatie zondag niet al te slecht en kan ik proberen om mezelf terug te knokken.”

