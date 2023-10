Norris strandt in Q1 in Mexico: "Dit is volledig mijn schuld"

Lando Norris leek een van de favorieten voor een plekje op de voorste rij, nadat hij op vrijdag al sterk voor de dag kwam. Het ging echter allemaal mis in de kwalificatie. Zijn eerste run op mediums in Q1 moest worden afgebroken na een instructie vanaf de pitmuur. Alles kwam aan op zijn laatste run in het eerste deel. Er was geen ruimte voor fouten, maar helaas ging het mis voor de McLaren-coureur. Hij verloor tijd door de gespinde Fernando Alonso en slaagde er daarna niet in om het netjes te houden in de tweede sector.

De Engelsman wist niet precies waarom zijn eerste run werd afgeblazen, maar zegt helemaal verantwoordelijk te zijn voor het feit dat het misging op het moment dat het moest in Q1. "Ik kreeg om de een of andere reden te horen dat ik naar binnen moest, al was er met het tempo niets mis", zegt hij tegen Sky Sports. "Er was waarschijnlijk iets niet goed, maar dat was niet het probleem. Ik maakte fouten in de ene ronde die ik had. Er was geel door Fernando. Dus ja, die ene kans, die ene ronde die ik kreeg... ik had het niet voor elkaar."

Norris zegt dat er niet gesproken is over waarom hij naar binnen moest, maar stelt dat hij zelfs ondanks dat gewoon door had moeten gaan. "We pakten het weer op en gingen meteen weer de baan op", zegt hij over het moment in de garage kort voor zijn laatste run. "We gaan het hier nog wel over hebben. Ik had in ieder geval een rondje en kreeg het niet voor elkaar. Het is mijn schuld."

Norris staat voorlopig als achttiende op de startgrid, voor Yuki Tsunoda en Logan Sargeant. Eerstgenoemde is teruggezet vanwege een motorwissel, laatstgenoemde verloor zijn rondetijd door track limits en incasseerde daarna ook nog een gridstraf van tien posities wegens inhalen tijdens een gele vlag.

Video: Norris maakt fout in slotfase Q1 in Mexico