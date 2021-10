Norris zet stip aan de horizon: “Vanaf 2023 vechten om wereldtitel”

Lando Norris debuteerde in 2019 in de Formule 1, maar is dit jaar bezig aan zijn beste seizoen tot nu toe. Hij stond in de eerste zestien races van dit seizoen al vier keer op het podium en greep in Sochi op dramatische wijze net naast zijn eerste overwinning. Desondanks doet hij nog mee om de derde plaats in het klassement en is duidelijk dat de potentie van de jongeling groot is.

Het is echter ook helder dat McLaren momenteel nog niet in staat is om mee te dingen om de wereldtitel. Ook Norris weet dat, maar het leidt niet tot bezorgdheid over zijn toekomst bij de klassieke Britse formatie. “Ik weet niet wanneer we de mogelijkheid krijgen”, zei Norris met betrekking tot de titelkansen bij McLaren. “In tegenstelling tot andere teams zijn nog niet alle zaken aanwezig om de titel te winnen. We hebben nog een goede windtunnel nodig”, stipt Norris een van de pijnpunten aan.

Waar Aston Martin en Ferrari grote stappen zetten met de infrastructuur, realiseert men zich bij McLaren ook dat er geen tijd is om af te wachten. “In 2024 zullen we een inhaalslag op het gebied van de infrastructuur afronden, dan zijn er geen excuses meer”, stelt teambaas Zak Brown. “In vergelijking met Mercedes of Red Bull hebben we bepaalde zaken nog niet op orde”, voegt Norris toe, “maar ik hoop juist dat we daarom in 2023 of 2024 een betere kans hebben.”

De rol van teambaas Andreas Seidl

De wederopstanding van McLaren, dat in 2017 nog op de negende plaats eindigde bij de constructeurs, is deels tot stand gekomen met medewerking van voormalig Porsche LMP1-teambaas Andreas Seidl. De Duitser heeft een belangrijke rol gespeeld binnen het team, erkent Norris: “Andreas helpt op alle vlakken. Hij heeft niet alleen het team onder zijn hoede, hij probeert ons als coureurs ook zo goed mogelijk te helpen. Hij weet hoe hij de coureurs, engineers en monteurs beter kan laten presteren, hij ziet dat iedereen nodig is om een gezamenlijk doel te bereiken.”

Dat geldt niet alleen op technologisch vlak, stelt Norris: “Als we problemen hebben of iets nodig hebben, doet hij zijn uiterste best om ons daarmee te helpen. Het maakt niet uit hoe gek of vreemd het is, hij doet onvoorwaardelijk zijn best.”