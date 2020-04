Norris steunt beslissing McLaren om fabriek te sluiten

Ook het team uit Woking heeft de fabriek dichtgedaan en daarop ook meteen maar besloten om een flink aantal medewerkers verlof te geven. Het personeel dat nog wel (thuis)werkt moet een deel van het salaris inleveren. Ook de coureurs Lando Norris en Carlos Sainz doen dat.

Een moeilijke, maar juiste beslissing, zegt Norris in de vodcast van Sky Sports. “Het is voor iedereen het beste, ook voor mij. Het belangrijkste is dat we onszelf er op voorbereiden dat we ook daadwerkelijk weer aan het werk kunnen wanneer we de fabriek weer in mogen. Het zijn gewoon moeilijke tijden voor de coureurs, de medewerkers en iedereen in de Formule 1. Er hebben zoveel mensen de afgelopen winter aan de auto gewerkt. Alle progressie is een halt toegeroepen.”

McLaren werd vlak voor aanvang van de Australische Grand Prix getroffen door het coronavirus: een medewerker van de stal werd in Melbourne positief getest. Dat leidde er toe dat het team zich terugtrok voor de openingsrace van het seizoen. Uiteindelijk werd vervolgens de hele race afgeblazen.

Vier weken later zijn zelfs al acht races afgezegd of uitgesteld. Norris denkt niet dat al die races dit jaar nog terugkeren op de kalender: “Ik hoop natuurlijk van wel, maar er is niet zo veel dat we daaraan kunnen doen.”

Hoe McLaren de Prand Prix van Australië verliet: