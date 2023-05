McLaren gaf voorafgaand aan het Formule 1-seizoen 2023 al aan niet tevreden te zijn over de auto die het had ontwikkelend in de winterperiode. Van sandbaggen bleek in Bahrein geen sprake, want vanaf daar werd al pijnlijk duidelijk dat het Engelse raceteam de plank had misgeslagen met de MCL60, dit tot grote frustratie van Lando Norris. De Brit is op zoek naar zijn eerste Grand Prix-overwinning, nadat hij vorig jaar generatiegenoten Carlos Sainz en George Russell op de hoogste tree van het podium zag staan in Groot-Brittannië en Brazilië.

De mannen en dames uit Woking hadden een grote update voor Baku al lang op de planning staan en deze werd inderdaad meegenomen naar Azerbeidzjan. In de sprintrace kwamen Norris en teamgenoot Oscar Piastri er niet aan te pas, maar in de Grand Prix finishte eerstgenoemde als negende en stelde daar twee punten mee veilig. Dit grote tevredenheid van de man uit Bristol zelf. "De auto voelde goed in Baku. Onze nieuwe upgrades lijken een stap in de goede richting en het is ons gelukt om het beste uit de omstandigheden te halen", zegt Norris in de aanloop naar Miami. "Het is nu tijd om elke race beter te worden en de double-header positief af te sluiten door alles uit de MCL60 te halen en meer punten te pakken voor het team."

McLaren-teambaas Andrea Stella bevestigt dat de upgrades inderdaad werken. "We verlieten Baku met twee punten die we op basis van performance behaalden. We zijn ontzettend blij met hoe de updates hun werk doen", aldus de Italiaan. "Er is in de fabriek en op de baan door het team hard gewerkt om deze eerste belangrijke stap op tijd te kunnen zetten. We gaan nu door naar Miami en gaan er alles aan doen om er een positief resultaat te scoren."