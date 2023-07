McLaren besloot voorafgaand het Oostenrijkse Grand Prix-weekend de nieuwe onderdelen alleen op de auto van Lando Norris te zetten. In bijna alle sessies maakte de Brit indruk - de sprintrace viel tegen, nadat de auto in anti-stall schoot. Voor de Grand Prix bemachtigde Norris de vierde startplek en een sterk staaltje racen hield hem vervolgens in de top-vijf. Het geweld van Red Bull Racing en Ferrari kon hij niet aan, maar Mercedes en Aston Martin was hij in zijn MCL60 de baas. Hij werd tevens door F1-fans verkozen tot Driver of the Day.

"Om eerlijk te zijn was ik nogal zenuwachtig voor de race", begint de 23-jarige coureur tegenover onder meer Motorsport.com. "Ik had verwacht dat de snelheid tegen zou vallen, maar die was verrassend genoeg beter dan verwacht. Het was nog niet helemaal goed, want Fernando was in de slotfase per ronde behoorlijk sneller, terwijl ik bijna crashte in elke bocht. Maar de vijfde plek toont aan dat we een goede stap gezet hebben en daar ben ik blij mee."

Op de vraag waarom Norris het idee had bijna elke bocht te crashen, antwoordt hij: "Je zoekt constant de limiet op. Het tempo in de snelle bochten is hoog, maar de auto rijdt nog exact hetzelfde. Dat is het volgende dat we aan moeten pakken. De zaken waren we al het hele seizoen over klagen zijn nog hetzelfde, maar ons niveau ligt nu gewoon hoger. Ik heb er wel het vertrouwen in dat we deze dingen oplossen. Naar mijn idee heeft het op dit moment behoorlijk wat invloed. Het gaat niet alleen om downforce, maar ook om hoe de auto reageert. Er zijn een aantal technische zaken, zodra we die opgelost hebben, vertrouw ik erop dat we kunnen vechten tegen de snellere mannen voor ons."

Norris heeft maar enkele dagen om bij te komen van de Grand Prix op de Red Bull Ring. Vrijdag gaat het F1-circus verder in Silverstone. De McLaren-coureur reist met een hoop vertrouwen naar zijn thuisland toe. "100 procent", vervolgt de Brit. "De auto is sneller en dus nu overal sneller. Het is alleen nog wel lastig te besturen. Als we een betere, of misschien makkelijkere auto hebben en een groter venster hebben om binnen te opereren, dan kunnen we nog wel een grote stap maken. Helemaal met consistentie, race pace en onze snelheid over een enkele ronde. Dus er zijn genoeg zaken om nog aan te werken. Er komt volgend weekend nog het een en ander aan. Ik wil nu niet té enthousiast worden, aangezien [Oostenrijk] vaak onze beste race van het jaar is."