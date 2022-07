Norris opent sterk in Hongarije, maar acht kans op pole klein

Lando Norris opende zijn vrijdag op vijf tienden van Carlos Sainz en snoepte daar in de tweede sessie nog eens drie tienden van af, toen op de tijd van Charles Leclerc. Daarmee sloot hij de sessies verrassend af op respectievelijk posities vier en twee. Het is een verrassing, aangezien zijn renstal McLaren voorlopig een wat wisselvallig F1-seizoen beleeft. Het lijkt erop dat de MCL36 goed bij de technische Hungaroring past. De Brit denkt echter niet voor de pole-position te kunnen gaan.

"Nee. Ik moet zeggen dat alles goed voelt en de auto in een goede positie zit. Het lijkt erop dat deze goed bij de karakteristieken van de baan past, maar zoals altijd zijn we in de tweede training ietsje sneller", antwoordt Norris op de vraag van Sky Sports of pole mogelijk is. "Vaak vallen we daarna weer terug naar onze normale posities. Ik denk dat we de boel wat meer opendraaien in onze voorbereidingen op de kwalificatie, dat is wat er vrijdag gebeurde." De Brit ziet de drie topteams van Ferrari, Red Bull Racing en Mercedes nog wel een stap maken. "Maar goed, ik voel me goed en kan zeggen dat de auto er prima bijzit. We zijn hier iets beter dan op Paul Ricard, maar ik verwacht niet dat we voor pole kunnen gaan. We moeten hier wel mikken op een betere positie dan in Frankrijk."

En waar sommige F1-coureurs staan te springen om de voorspelde regen, ziet Norris die liever de Hungaroring overslaan. "Op dit moment hoeft dat gezien onze sterke positie niet", vervolgt hij. "Het kan mij wel kansen opleveren, maar dat geldt ook voor de rest van het veld. Op dit moment zie ik het liever droog blijven, maar aan de andere kant maakt het me ook niet uit. Ik denk dat we hier prima kunnen presteren in de regen. Dat zagen we vorig jaar ook, althans tot de eerste bocht", waarmee de McLaren-coureur op de startcrash in 2021 waar hij slachtoffer van werd doelt. "Ik houd wel van die omstandigheden. In het verleden presteerde ik daar altijd goed in, maar ik voel me op dit moment ook lekker in droge omstandigheden. Voor nu hoop ik dat de zon blijft schijnen."