Norris stellig: "Mooie kwalificaties zoals in Canada zie je niet meer na 2026"

De kwalificatie in Montreal is zaterdag zelfs zonder noemenswaardige regen uitgedraaid op een enorm spektakelstuk. De sessie was van het begin tot het einde beklijvend voor fans, met Sergio Pérez die al in Q1 al sneuvelde en Ferrari dat met beide auto haar waterloo vond in het tweede gedeelte. De beslissende sessie leverde uiteindelijk een prachtige ontknoping op met George Russell en Max Verstappen die tot in duizendsten dezelfde rondetijd noteerden en Lando Norris die op P3 ook slechts twee honderdsten toegaf. Zelfs Daniel Ricciardo stond in zijn RB-auto op 0.178 seconde van pole.

Het onderstreept hoe close de Formule 1 tegenwoordig is, maar ook meteen het punt dat Norris tijdens de mediadag op het Circuit Gilles Villeneuve al maakte. Juist nu de koningsklasse zo spannend wordt, is het ergens jammer dat de omwenteling van 2026 de kans op grotere verschillen met zich meebrengt. Het roept de vraag op of de FIA voor de toekomst niet moet nadenken over een langere reglementscyclus. "Nou ja, het is niet aan mij, dus eigenlijk maakt het niets uit wat ik zeg!", lacht Norris tijdens de persconferentie. "Maar spannende dagen zoals vandaag ga je in 2026, 2027 en 2028 niet krijgen, misschien zelfs niet tot in 2029", laat de McLaren-coureur na een vraag van Motorsport.com weten. Het is een enigszins pessimistische inschatting, aangezien dit Formule 1-seizoen ook pas jaar drie onder het huidige reglement is en het veld nu wel degelijk in elkaar schuift.

Desondanks voorziet Norris voor het seizoen 2026 minder spanning dan dat nu het geval is. "Iedere keer dat het reglement op de schop gaat, zie je weer grote verschillen. Aan het einde van het vorige tijdperk, in 2021, was het ook heel close en spannend. Toen had je Red Bull tegen Mercedes en een veld dat in elkaar schoof. Daarna is alles weer uit elkaar getrokken en heeft Red Bull hun tijd gehad. Net nu alles weer bij elkaar komt en nu volgend jaar bijzonder interessant lijkt te worden voor iedereen, vanaf de eerste plek tot aan de laatste plek, zal alles weer verdwijnen in 2026. Het ligt er dus heel erg aan wat je als sport wilt."

Met die laatste woorden stipt Norris het spanningsveld aan dat Oscar Piastri donderdag ook al heeft benoemd: de strijd tussen spannende raceweekenden voor de fans en technologisch vooruitstrevend willen zijn. "Deze kwalificatie vond ik in ieder geval heel erg leuk. Het nieuwe reglement kan ook enkele voordelen opleveren, al wordt het type racen dat je krijgt volgens mij heel anders. Daardoor is het heel gecompliceerd en bestaat er geen simpel antwoord. Niemand weet hoe het uit gaat pakken, al zie je aan het eind van een cyclus altijd mooie dagen zoals vandaag. Nu is het gewoon heel close. Met ook Mercedes er nog bij hebben we nu vier teams en dus acht auto's vooraan. Dat levert verschillende winnaars op en is leuk voor de mensen om naar te kijken. In 2026 ga je dat zeker niet krijgen. Het ligt er dus maar net aan of je het zo spannend wilt houden of dat je weer een paar jaar wilt hebben waarin alles ver uit elkaar ligt."

