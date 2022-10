Norris start zesde in F1 Singapore: "Bid voor droge race"

De McLaren van Lando Norris is in Singapore van nieuwe onderdelen voorzien. Hoewel De Brit erkent dat deze uitstekend werken, zegt Norris nooit verwacht te hebben dat de update ook een grote winst in rondetijd zou opleveren. De McLaren-coureur worstelde op de intermediates in de F1-kwalificatie. Q1 besloot hij als vijftiende, terwijl Norris in het tweede deel de negende tijd klokte. In Q3 gingen de softs op de MCL36 en daardoor kreeg de Engelsman meer tempo.

"In Q1 ging de balans van de auto te veel met het opdrogen van de baan mee. Op een nieuwe band aan het begin van elke kwalificatiesessie was het echter goed", zegt Norris. "Toen het droger werd had ik het idee dat we met de intermediates wat weggleden. Het leek alsof andere coureurs meer tijd vonden. Slicks in het nat in Q3 was wel even een dingetje. Het gaat dan minder om de balans in de auto en meer om de risico's die je durft te nemen. Iedereen kon het zich veroorloven om die te nemen, maar het is de vraag wie als snelste de limiet vond. Het gaat dan meer om de coureur."

Norris veroverde dus uiteindelijk de zesde startpositie, maar denkt dat het moeilijk wordt om die plek in de race vast te houden. Dit ongeacht de omstandigheden. "Ik hoop op een droge race en bid dat het de moeilijkste race wordt om in te halen", vervolgt hij. "Ik heb het idee dat ik veel auto's in mijn spiegels te zien ga krijgen. Ik vind het niet erg, maar ik verwacht een beter resultaat in het droog dan in het nat. Echter zijn beide omstandigheden uitdagend en leuk, vooral op deze baan."

Op de vraag van Motorsport.com of de upgrades werken zoals verwacht, antwoordt Norris. "Van mijn kant zijn er niet gek veel veranderingen, dus dat is goed. Ik denk dat de correlatie in orde is en dat het werkt. Ik hoop wel dat we vrijdag duidelijk hebben gemaakt dat we niet in eens een halve tel sneller gaan. Dat is het niet. Het geeft ons meer de hoop om in de toekomst stappen te zetten. Sommige zaken werken dus goed en aan andere dingen moeten we nog werken. Vanuit mijn kant is het goed. Hopelijk halen we er datgene uit wat we denken te kunnen."