Mercedes was dit seizoen in alle drie de kwalificatiesessies overtuigend de snelste. De Zilverpijlen wisten hun voorsprong gedurende de sessies telkens verder uit te bouwen – gemiddeld bijna zes tienden in Q3.

Voor Lewis Hamilton doet dat denken aan zijn tijd bij Mercedes. Vanaf 2018 beschikte het team over een agressieve motorstand voor de kwalificatie, die door de Brit zelf werd bestempeld als 'partymodus'. "Onze kwalificatiemodus is de leukste modus – het zou de 'partymodus' moeten zijn", zei Hamilton voorafgaand aan de Grand Prix van Australië in 2018. "Het levert het meeste vermogen, de meeste energie, en het is het moment waarop we de hoogste snelheden bereiken."

Halverwege het seizoen 2020 maakte de FIA een einde aan het wisselen van motorstanden tussen kwalificatie en race. Die regel geldt nog steeds. Artikel C5.23 van het technisch reglement stelt: "De krachtbron moet tijdens elke competitieve ronde in alle sessies van een evenement in één en dezelfde interne vebrandingsmodus worden gebruikt, met uitzondering van vrije trainingen."

Toch denkt Hamilton dat Mercedes mogelijk een manier heeft gevonden om op de beslissende momenten extra vermogen vrij te maken.

Gevraagd na de kwalificatie voor de Grand Prix van China of het kleinere verschil met Mercedes in de race ten opzichte van de kwalificatie te maken heeft met energiegebruik of bandenmanagement, antwoordt Hamilton: "Ik heb heel lang bij Mercedes gezeten, dus ik weet hoe het daar werkt. In de kwalificatie hebben ze een andere modus die ze kunnen gebruiken, een beetje zoals de 'partymodus' van vroeger. Zodra ze Q2 bereiken, schakelen ze die in – en wij hebben dat niet."

"In de race hebben ze die modus natuurlijk niet, maar ze hebben nog steeds een algemeen voordeel. Wij moeten uitzoeken wat dat precies is, maar ze weten er duidelijk meer uit te halen, vooral in Q2. In Q1 zitten we nog redelijk dichtbij, en ineens maken ze een enorme stap. Eerst zit je een tiende erachter, en dan opeens zeven tienden of een halve seconde. Dat is een groot verschil", aldus Hamilton.

Die theorie werd echter snel ontkracht door Lando Norris toen hem ernaar werd gevraagd. "Wij hebben dat niet", stelt de regerend wereldkampioen." Op de vraag of hij denkt dat Mercedes er wél over beschikt, antwoordt Norris: "Nee. Soms, als je net tekortkomt, ga je dingen in je hoofd verzinnen."