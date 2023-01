Nadat Lando Norris zijn contract bij McLaren in mei 2021 al verlengde, zette hij vorig jaar in februari nogmaals zijn handtekening bij het team uit Woking. Daarmee is hij tot het eind 2025 verzekerd van een plekje bij de historische renstal. In november vorig jaar onthulde Red Bull-teambaas Christian Horner dat hij verkennende gesprekken heeft gevoerd met Norris. “We hebben in de afgelopen jaren een aantal keren met Lando gepraat, maar elke keer dat we een gesprek hadden, tekende hij een dag later een contract bij McLaren”, vertelde Horner.

Volgens Norris zijn dit soort gesprekken normaal voor coureurs. In een exclusief interview met Motorsport.com hint hij er zelfs op dat hij met meerdere teams heeft gepraat, voordat hij voor McLaren koos. “Allereerst zijn de gesprekken die ik met Red Bull had een normaal iets. Elke rijder probeert met elk team te praten, alleen niet altijd. Dat is waarom ik zo’n lang contract heb getekend, zodat ik hier een tijd niet over hoef na te denken. Maar wanneer je aan het einde van een contract komt, wil je altijd met zoveel mogelijk mensen praten zodat je je opties kan afwegen en weet wat het beste pad voor je kan zijn. Het was dus niet alleen met Red Bull, het waren verschillende gesprekken met verschillende mensen.”

Norris verwacht vergelijkbare gesprekken met teambazen te voeren als zijn huidige contract verlengd moet worden. “Ik wist dat als er iets kwam dat verleidelijk genoeg was, zeker voor waar ik nu met mijn leeftijd in mijn carrière sta, McLaren verreweg de beste optie was om te blijven. Ik weet zeker dat het over een paar jaar weer opkomt als ik aan het einde zit van mijn contract. Maar voor nu ben ik blij en hoef ik niet over die dingen na te denken. Ik denk er pas aan als het zover is.”